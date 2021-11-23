影／氣候變遷威脅農業 農委會決倍增農改研發經費因應
台南區農業改良場今天舉辦120周年「場慶暨韌性農業研發成果發表會」。農委會主委陳吉仲出席時表示，氣候變遷對農業影響愈來愈嚴重，農委會預計將每年農業科研計畫預算從4億元提高到8億元，投入因應氣候變遷調適的各項研究。
發布會現場展示耐旱品種釀酒高粱台南7號、台南8號；具生育期短、耐熱、耐淹水特性的青油菜台南4號等研發成果，陳吉仲參觀聽取台南區農改場場長楊宏瑛簡報簡報說明，並出席場方舉辦的研習活動開課儀式，勉勵報名參加的農民。
楊宏瑛表示，台南農改場配合大糧倉政策建立以雜糧作物為主、水稻為輔的創新水旱輪作模式，利用水稻新品種台南19號的早生特性，於每年5月至8月生產，搭配早春種植大豆或甜玉米的水旱輪作，不僅減少雜草與病蟲害防治費用，且較2期都種植水稻的用水量減少60%至70%，經濟效通不亞於雙期作水稻田。
陳吉仲指出，2020年針對1000多戶農家的調查發現，專業農戶平均所得達180萬元，但目前專業農民比例約3成，其他7成屬兼業農民，政府將以政策誘導農民往專業方向發展，技術輔導由改良場協助，資金低利貸款由農金局協助，行銷通路則會結合農會與農民團體一起前進，再搭配各項保險實施，確保農民收益。
陳吉仲說，台南農改場研究建立以雜糧為主、水稻為輔的水旱輪作模式，可減少用水量並提高農民收入，將編經費推廣。
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