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贏在起跑點？婦刷10萬買叢書教材 結果孩子沒興趣

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
父母購買叢書教材前，最好確認小孩有無興趣閱讀（示意圖與事件人物無關）。記者陳俊智／攝影
父母購買叢書教材前，最好確認小孩有無興趣閱讀（示意圖與事件人物無關）。記者陳俊智／攝影

許多父母都希望自己孩子贏在起跑點，刷卡分期買叢書教材，結果孩子沒興趣，想退費又退不掉，進而衍生消費糾紛；桃園市法務局今年接獲41件類似申訴，有些案件經調解圓滿收場，但也有部分不成立，呈現僵局，呼籲民眾購買教材前，應先確認孩子閱讀興趣，詳閱契約內容，三思後行。

桃園1名婦人希望孩子成為人中龍鳳，今年4月在教材業務推銷下，簽約訂購國中3年國英數課程教材，總金額10萬餘元以刷卡分期方式支付，但取得教材後，她發現小孩子閱讀意願不高，成績也沒有明顯進步，向業者反映終止契約遭拒，進而衍生消費糾紛，直到近日在調解委員及消保官協調下，才以支付部分款項終止契約，調解成立。

消費者服務中心指出，類似案件往年也不少，然而消保官觀察到今年有部分個案是新住民，因此特別呼籲提醒。

消費者服務中心表示，非以中文為母語的新住民家庭在教導孩子方面常有語言障礙，有些教材業者觀察到此現象，因此專挑新住民推銷，多以教材比上安親班划算、效果與安親班相同等話術推銷，有些業者還會宣稱免費提供家庭教師服務，實際上只是派員到新住民家中說明教材使用方式，因此購買前詳閱契約內容非常重要。

法務局指出，目前套書教材買賣，僅有「套書(百科全書等)買賣契約書範本」可參照，並無定型化契約應記載及不得記載事項規定，消費者若有購買套書教材需求，應善用5天審閱期詳閱契約內容，注意契約內容是否載明現金交易總價與分期付款總價差異、頭期款及分期付款的金額。

法務局提醒，民眾購買套書教材前，應先確認孩子有無興趣，審慎思考教材的價格、必要性使用頻率，新住民若因語言文字關係致不了解契約內容，建議與家人討論後再購買。若有消費問題，也可在上班時間撥打全國消費者服務專線1950諮詢。

父母購買叢書教材前，最好確認小孩有無興趣閱讀（示意圖與事件人物無關）。記者陳俊智／攝影
父母購買叢書教材前，最好確認小孩有無興趣閱讀（示意圖與事件人物無關）。記者陳俊智／攝影
父母購買叢書教材前，最好確認小孩有無興趣閱讀（示意圖與事件人物無關）。記者陳俊智／攝影
父母購買叢書教材前，最好確認小孩有無興趣閱讀（示意圖與事件人物無關）。記者陳俊智／攝影

新住民 桃園 安親班

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