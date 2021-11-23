影／台灣百年水稻耕作模式重大變革 不再走一二期模式

台灣農民百年來水稻種植習慣大多分一、二期稻作與三期雜糧，農委會因台南農改長實驗變更調整種植模式，能使種水稻農民收益大增五成甚至倍增，農委會每年固定編列大筆預算來收購稻米的壓力也會減輕；決定推翻傳統固定模式，明年開始先編列一億元預算到各個產區推廣。

農委會主委陳吉仲今天參加台南區農業改良場120周年場慶時表示，傳統的種植方式農民的收益並不高，每公頃頂多十幾20萬元，新式耕作模式搭配農改場陸續完成的品種改良，能夠讓農民的收益每公頃達到30多萬元。

陳吉仲說，傳統一期、二期種植水稻三期間作雜糧的方式，並不能使農民的收益增加，農改場實驗變更種植模式，例如種植水稻前先種雜糧，水稻收成後改種玉米或蕃茄等其他蔬果作物，這種模式能夠是農民種植水稻的每公頃收入從原來的10幾萬增加到30幾萬元。

他說，這部分推廣費用農委會明年將編列至少一億元，相信不但農民的收益能夠增加，農委會編列收購稻穀的預算也能夠相對減少，創造雙贏的局面。