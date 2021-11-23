四價疫苗不夠用！腦脊髓膜炎嬰幼兒死亡率達四成

新冠疫苗疫情趨緩，潛在流行性感染性仍虎視眈眈，醫師提醒，「流行性腦脊髓膜炎」多好發在入冬之際，有近三成感染者為嬰幼兒，致死率高達40%，現有四價疫苗未必足以因應，但明年一月預計將有B型腦脊髓膜炎疫苗可施打，為預防兒童重症超前部署。

台灣兒童感染症醫學會理事長、馬偕兒童醫院醫師邱南昌指出，全球每年250萬遭受腦膜炎危害，有23萬人因腦膜炎死亡，台灣每年約有十來位個案病發個案，感染後早期症狀跟流感、感冒相似不易察覺，在11月入冬到隔年4月期間要特別小心。

根據台灣流行病學調查，國人每十位有一位無症狀帶菌者，且會透過鼻咽喉分泌物、飛沫和家庭接觸者傳染，他指出，在嚴重惡化下，在24小時內會從發燒頭痛、噁心嘔吐，轉而出現頸部僵硬、出血性紅疹等，最後導致敗血症、休克及多重器官衰竭。

馬偕紀念醫院兒童感染科主任紀鑫指出，民眾認知新冠肺炎近五成感染者為50歲以上族群，且年紀越大，重症機率越高，但流行性腦脊髓膜炎，有近三成為4歲以下嬰幼兒，因抵抗力弱，被感染機會較常人多500至800倍，重症死亡比例可達四成。

他表示，嬰兒若感染後，每三位倖存者中有一位會出現長期併發症，如腦性麻痺、智力損傷、聽力喪失、抽蓄癲癇、腎衰竭、引發截肢等，現階段二個月嬰幼兒可以接種腦膜炎雙球菌疫苗，避免重症及死亡。

邱南昌指出，國內現行的四價疫苗對A、C、Y和W- 135型等四型腦脊髓膜炎有效，但對於歐美、台灣最大宗的B型腦脊髓膜炎效果有限，「B型疫苗研發難度高，但經過國內實驗、食藥署查廠審核之下，國內預計明年一月可望上市使用。」

同時他也呼籲，新冠疫情趨緩後，最擔心其它病毒的反撲，目前流行性腦脊髓膜炎四價疫苗，僅能在旅遊門診施打，但好比英國、澳洲都已經將各血清型的疫苗，列入幼兒常規接種項目中，盼台灣引進B型疫苗後，也能公費接種。

紀鑫提醒，有五大風險族群須接種疫苗或提高警覺，如前往腦脊隨膜炎盛行率高的國家旅行、先天無脾臟或切除脾臟者、HIＶ感染者或免疫缺損者，還有嬰幼兒或軍營等群聚生活者。