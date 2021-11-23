快訊

直播／集中檢疫所二階開放 預約情形指揮中心下午2時說明

政院網站神秘「614-1整修工程」 透露空軍天弓飛彈營擴編進駐新竹機場？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

四價疫苗不夠用！腦脊髓膜炎嬰幼兒死亡率達四成

聯合報 / 記者謝承恩／台北即時報導
嬰幼兒感染腦脊髓膜炎，皮膚出現紫斑病變。圖／台灣兒童感染症醫學會提供
嬰幼兒感染腦脊髓膜炎，皮膚出現紫斑病變。圖／台灣兒童感染症醫學會提供

新冠疫苗疫情趨緩，潛在流行性感染性仍虎視眈眈，醫師提醒，「流行性腦脊髓膜炎」多好發在入冬之際，有近三成感染者為嬰幼兒，致死率高達40%，現有四價疫苗未必足以因應，但明年一月預計將有B型腦脊髓膜炎疫苗可施打，為預防兒童重症超前部署。

台灣兒童感染症醫學會理事長、馬偕兒童醫院醫師邱南昌指出，全球每年250萬遭受腦膜炎危害，有23萬人因腦膜炎死亡，台灣每年約有十來位個案病發個案，感染後早期症狀跟流感、感冒相似不易察覺，在11月入冬到隔年4月期間要特別小心。

根據台灣流行病學調查，國人每十位有一位無症狀帶菌者，且會透過鼻咽喉分泌物、飛沫和家庭接觸者傳染，他指出，在嚴重惡化下，在24小時內會從發燒頭痛、噁心嘔吐，轉而出現頸部僵硬、出血性紅疹等，最後導致敗血症、休克及多重器官衰竭。

馬偕紀念醫院兒童感染科主任紀鑫指出，民眾認知新冠肺炎近五成感染者為50歲以上族群，且年紀越大，重症機率越高，但流行性腦脊髓膜炎，有近三成為4歲以下嬰幼兒，因抵抗力弱，被感染機會較常人多500至800倍，重症死亡比例可達四成。

他表示，嬰兒若感染後，每三位倖存者中有一位會出現長期併發症，如腦性麻痺、智力損傷、聽力喪失、抽蓄癲癇、腎衰竭、引發截肢等，現階段二個月嬰幼兒可以接種腦膜炎雙球菌疫苗，避免重症及死亡。

邱南昌指出，國內現行的四價疫苗對A、C、Y和W- 135型等四型腦脊髓膜炎有效，但對於歐美、台灣最大宗的B型腦脊髓膜炎效果有限，「B型疫苗研發難度高，但經過國內實驗、食藥署查廠審核之下，國內預計明年一月可望上市使用。」

同時他也呼籲，新冠疫情趨緩後，最擔心其它病毒的反撲，目前流行性腦脊髓膜炎四價疫苗，僅能在旅遊門診施打，但好比英國、澳洲都已經將各血清型的疫苗，列入幼兒常規接種項目中，盼台灣引進B型疫苗後，也能公費接種。

紀鑫提醒，有五大風險族群須接種疫苗或提高警覺，如前往腦脊隨膜炎盛行率高的國家旅行、先天無脾臟或切除脾臟者、HIＶ感染者或免疫缺損者，還有嬰幼兒或軍營等群聚生活者。

此外若嬰幼兒出現發燒、嘔吐、躁動不安、活動力差等症狀，成人出現劇烈頭痛、高燒不退、噁心嘔吐、神智不清，都須要盡快就醫觀察，平時也應該維持勤洗手、戴口罩、，避免長時間處於密閉空間或接觸呼吸症狀患者，或接種疫苗，提升自我保護力。

紀鑫提醒，若有出國旅遊或免疫低下族群，建議接種腦脊髓膜炎疫苗。記者謝承恩／攝影
紀鑫提醒，若有出國旅遊或免疫低下族群，建議接種腦脊髓膜炎疫苗。記者謝承恩／攝影
台灣兒童感染症醫學會呼籲，預防流行性腦脊髓膜炎，避免嬰幼兒感染後引發重症及死亡。記者謝承恩／攝影
台灣兒童感染症醫學會呼籲，預防流行性腦脊髓膜炎，避免嬰幼兒感染後引發重症及死亡。記者謝承恩／攝影
嬰幼兒因腦脊髓膜炎後遺症，被迫截肢。圖／台灣兒童感染症醫學會提供
嬰幼兒因腦脊髓膜炎後遺症，被迫截肢。圖／台灣兒童感染症醫學會提供
邱南昌指出，近八成國人多屬於B型群血清，明年一月可望有B型腦脊髓膜炎疫苗上市。記者謝承恩／攝影
邱南昌指出，近八成國人多屬於B型群血清，明年一月可望有B型腦脊髓膜炎疫苗上市。記者謝承恩／攝影

新冠疫苗 發燒 疫情

延伸閱讀

嬰幼兒染腦膜炎症狀似流感 致死率逾1成勿輕忽

國產疫苗進軍國際 跨大步

國泰基因免疫ETF 交投熱

催俄羅斯民眾接種疫苗 普亭稱已打第3劑「無痛」

相關新聞

海關審查太嚴格！保健品網站iHerb宣布不送貨台灣

台灣人常用的國外天然健康產品的訂購網站「iHerb」，今天無預警在官網發出公告，表示因台灣海關的新規定及嚴格檢查導致運送延誤，「暫停對台灣的服務」。消息一出網友哀號，表示「才準備要買QQ」、「還好我上個月的東西剛到貨」。

台北新地標》開箱「士林那顆蛋」北藝中心 設計靈感來自鴛鴦鍋？

捷運淡水線行經劍潭站，一座帶有金屬光澤的巨型球體拔地而起，對應著宮殿式建築的圓山飯店、龍舟造型的捷運站，以及推車擺攤的士林夜市。坐在呼嘯而過的車廂，縱使窗外片刻只是短暫，卻讓人甚感迷濛，有進入異星球的錯亂感。

你還再滑手機！這張「視力檢查表」看完就哭了

還在滑手機嗎？根據過去眼科醫學會調查，國人使用3C產品平均使用時間長達10.7小時，長時間過度用眼，可能讓眼睛提早老化。...

獨／老薑竟長出白蜘蛛？ 網友齊聲尖叫「太恐怖了」

「天哪！薑怎麼長出白蜘蛛」台南一位郭姓民眾昨天把放在冰箱裡面的老薑拿出來要做菜時，竟然發現老薑上趴著一隻白蜘蛛，嚇了她一...

好消息！11月26日起山屋取消疫情降載措施

國內疫情趨緩且穩定控制，內政部營建署今天表示，在配合中央流行疫情指揮中心相關防疫政策指示，循序漸進調整國家公園遊憩人流管...

台東南迴裝置藝術「天梯」遊客真當梯子 網怒批：沒水準

台東縣政府提升南迴能見度，辦理南迴藝術季活動，並設置14件裝置藝術品與民眾互動，廣受好評，作品也成熱門打卡景點。其中，位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。