山林解禁上山最怕蜂螫 遇過敏性休克兩招保命

隨著國內新冠肺炎疫情趨緩，登山的民眾增多，但山林也要小心蚊蟲叮咬、蜂螫造成的過敏性休克。台灣災難醫療隊發展協會理事長蕭雅文提醒，過敏性休克是一種嚴重的過敏反應，若沒及時處置會導致腦部或心臟缺氧，恐在數分鐘至半小時內快速惡化而致命。除應緊急打199求救外，也可隨身攜帶型腎上腺素緊急保命。

蕭雅文表示，光桃園市的緊急救護（捕蜂捉蛇）工作大隊在2020年就接獲近萬件的蜂蛇案件通報，更曾經發生工作大隊和專業捕蜂人員，因蜂螫引起過敏性休克，而導致OHCA及急救不治的意外事件。

過敏性休克是一種嚴重的過敏反應，如果沒有及時處置會導致腦部或心臟缺氧，病患可能會在數分鐘至半小時內快速惡化而有致命的危險。常見的症狀包括皮膚紅疹發癢、嘔吐、頭暈、眼睛腫成一條縫、舌頭或咽喉發生腫脹、呼吸困難及低血壓等等。

她說，最擔心的是咽喉腫脹或氣管痙攣造成的呼吸道水腫，以及血管擴張造成的低血壓休克，剛開始可能會覺得喉嚨緊縮、喘不過氣，如果沒有及時處置就會導致腦部或心臟缺氧。

蕭雅文表示，除了登山、健行可能因遇到蜂螫造成過敏性休克外，一般農民在田裡進行農務時也可能因為紅火蟻的叮咬而造成過敏性休克。

過去，民眾如遇到這樣的情形，通常是趕快到就近的醫療院所，緊急接種腎上腺素和食鹽水；如果距離較遠，高級救護技術員也會攜帶腎上腺素藥劑，趕赴現場為民眾注射。

蕭雅文說，腎上腺素是一種較強的血管收縮劑，及時施打，五到十分鐘左右，就會明顯減少咽喉腫脹、讓氣管放鬆擴張，並可讓血管收縮、提升血壓，以阻斷過敏性休克迅速惡化。

但若是到偏遠山區或不易停車的荒郊野外，緊急救難人員難赴現場，或是捕蜂搜救工作人員較難攜帶過去須以空針抽取的藥劑，而隨身攜帶型的腎上腺素藥劑，可以直接以肌肉注射方式施打在大腿前外側，方便放入急救隨身包中，隨身攜帶。

蕭雅文提醒，目前並無法預測哪些人被蜂螫等蚊蟲叮咬後，會引發過敏性休克。但若是曾經發生過敏性反應的人，下次再被叮咬，再次引發過敏性反應的時間會更短、症狀會更嚴重，需要特別留意；上山前，可先至門診向醫師諮詢，請醫師開立相關藥物帶上山使用。