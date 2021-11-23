高市府補助高層次超音波 陳其邁：與專家研議

許多孕婦都有個疑問，就是自己該不該做高層次超音波，目前高層次超音波屬自費產檢，費用約3500元至6000元，每家醫院收費不等。今高雄市議員陳慧文建議，為保障孕婦、胎兒權益，市府應補助高層次超音波費用。讓高齡、有檢查必要的孕婦能無後顧之憂，安心檢查。高雄市長陳其邁表示，目前此檢查在全國都是自費，相關的補助條件、對象和額度等都要再請衛生局與婦產科醫學會研議。

陳慧文提及，因應少子化，今年7月1日起，產檢補助次數已從10次提升至14次，超音波檢查也從原先的一次提高至3次，但高層次超音波仍不在補助項目內，雖台灣沒有把高層次超音波視為必要檢查，但台灣母胎醫學會副秘書長賴韻如曾撰文說，在國外此為必要的例行檢查，但在台灣不列入健保給付，也造成部分經濟不寬裕的孕婦壓力。

陳其邁說，隔行如隔山，這部分還需要請衛生局再與婦產科學會討論，就補助的對象、條件，甚至是如要補助要部分補助，還是全額補助等，都要再做細部研議。

根據衛福部孕產婦關懷網站建議，有以下狀況的孕婦要做高層次超音波，包括前胎、自己家族或另一半家族曾產過畸形兒的孕婦、在常規檢查中發現有胎兒情形、胎兒生長停滯、羊水過多或過少、母親的血液篩檢數值異常、34歲以上的高齡產婦但未接受羊膜穿刺檢查，以及有糖尿病、高血壓、自體免疫或其他內科疾病的孕婦。