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海關審查太嚴格！保健品網站iHerb宣布不送貨台灣

聯合新聞網 / 綜合報導
深受台灣人喜愛的國外天然健康產品的訂購網站「iHerb」，今天無預警在官網發出公告，表示因台灣海關的新規定及嚴格檢查導致運送延誤，「暫停對台灣的服務」。（翻攝自iHerb網站）
深受台灣人喜愛的國外天然健康產品的訂購網站「iHerb」，今天無預警在官網發出公告，表示因台灣海關的新規定及嚴格檢查導致運送延誤，「暫停對台灣的服務」。（翻攝自iHerb網站）

台灣人常用的國外天然健康產品的訂購網站「iHerb」，今天無預警在官網發出公告，表示因台灣海關的新規定及嚴格檢查導致運送延誤，「暫停對台灣的服務」。消息一出網友哀號，表示「才準備要買QQ」、「還好我上個月的東西剛到貨」。

一名網友在PTT八卦版Po文表示，網站「iHerb」發出公告，表示台灣海關近期執行了新的清關及查驗流程，訂單清關的時效受到了極大的影響，「目前無法預測台灣當局政策實施範圍及預計訂單延遲的情況。」並提到，為了維護顧客權益及造成困擾，「iHerb將暫停台灣市場的運營，直到清關延遲和訂單積壓等問題得到解決。」

iHerb表示，「近期已下訂或出貨的訂單在清關和派送上的延遲，請多耐心和海涵。」但也不放棄台灣市場，表示若海關問題告一段落，將「重啟台灣市場的公告，並提供台灣顧客專屬的優惠以表謝意。」

原Po面對iHerb暫停對台灣的服務的消息，表示「便宜的保健品真的在海上了」，其他網友則哀號，表示「（iHerb）因為真的便宜超多，會爆倉不意外」、「沒藥買了，還好還有庫存」、「看來國內日幣當台幣賣的廠商要高興了」、「台灣保健食品價格跟iherb比一點競爭力都沒有，搞這齣被懷疑不意外」，但也有人肯定台灣政府做法，「新海關制度我覺得不錯啊」。

「空運快遞貨物通關辦法」第12條規定，涉及輸出入規定的貨物，應以一般進口報單辦理通關，不得以快遞簡易申報單通關，也因此導致iHerb申報時間及相關作業等成本大增，只能宣布暫停將貨物送至台灣。

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