小琉球迎王將壓軸登場 新公船「琉興號」今起加入營運

屏東縣沿海3鄉鎮迎王平安祭典，將由小琉球迎王在12月3日壓軸登場，將有大批旅外鄉親返鄉，為迎接鄉親返鄉，鄉公所及立委莊瑞雄爭取的新公船琉興號，今天上午在大福漁港舉行首航儀式後，下午加入載客營運行列，載客數149人，有2個無障礙座位；鄉長陳國在說，新船速度快且舒適，迎王期間可擔負載送鄉親返鄉的重任。

屏東縣琉球鄉唯一的公營交通輪琉興公司，主要為擔負鄉親通行任務而設，是目前6家交通輪公司中唯一有早上7時及下午6時45分後有定期船班的公司，居民票才60元，是小琉球人依賴的通勤方式；由於只剩1艘欣泰號獨撐大局，每逢上架歲修，航線停擺至少1個多月，今年因法規趨嚴，8月上架後至今仍無法航行，地方爭取新船、回復以往2艘船規模的聲浪不斷。

陳國在表示，他和立委莊瑞雄向行政院爭取新造公船「琉興號」，獲核定9210萬元預算打造新船，為提升安全性，船身從FRP材質升級為鋁合金，最高速為35節，曾以33節海速測試，從東港到大福漁港時間，從欣泰號的40分鐘大幅降至25至30分鐘，且舒適性佳。

他說，船名「琉興」象徵琉球興旺，重達178噸的新船乘員數為149人，海試後對舒適度極具信心，且航行聲音小，船速又較既有的欣泰號快又省油，投入營運後讓調度更具彈性，啟航後首要的任務就是3年1科的迎王祭典；小琉球迎王因離島的特性，仍保有諸多早年的古禮及特殊儀式，對小琉球人而言，甚至是比過年還重要的節日。