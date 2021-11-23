快訊

直播／集中檢疫所二階開放 預約情形指揮中心下午2時說明

政院網站神秘「614-1整修工程」 透露空軍天弓飛彈營擴編進駐新竹機場？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小琉球迎王將壓軸登場 新公船「琉興號」今起加入營運

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣琉球鄉新公船琉興號，今天上午在大福漁港舉行首航儀式後，下午開始加入載客營運行列。圖／讀者提供
屏東縣琉球鄉新公船琉興號，今天上午在大福漁港舉行首航儀式後，下午開始加入載客營運行列。圖／讀者提供

屏東縣沿海3鄉鎮迎王平安祭典，將由小琉球迎王在12月3日壓軸登場，將有大批旅外鄉親返鄉，為迎接鄉親返鄉，鄉公所及立委莊瑞雄爭取的新公船琉興號，今天上午在大福漁港舉行首航儀式後，下午加入載客營運行列，載客數149人，有2個無障礙座位；鄉長陳國在說，新船速度快且舒適，迎王期間可擔負載送鄉親返鄉的重任。

屏東縣琉球鄉唯一的公營交通輪琉興公司，主要為擔負鄉親通行任務而設，是目前6家交通輪公司中唯一有早上7時及下午6時45分後有定期船班的公司，居民票才60元，是小琉球人依賴的通勤方式；由於只剩1艘欣泰號獨撐大局，每逢上架歲修，航線停擺至少1個多月，今年因法規趨嚴，8月上架後至今仍無法航行，地方爭取新船、回復以往2艘船規模的聲浪不斷。

陳國在表示，他和立委莊瑞雄向行政院爭取新造公船「琉興號」，獲核定9210萬元預算打造新船，為提升安全性，船身從FRP材質升級為鋁合金，最高速為35節，曾以33節海速測試，從東港到大福漁港時間，從欣泰號的40分鐘大幅降至25至30分鐘，且舒適性佳。

他說，船名「琉興」象徵琉球興旺，重達178噸的新船乘員數為149人，海試後對舒適度極具信心，且航行聲音小，船速又較既有的欣泰號快又省油，投入營運後讓調度更具彈性，啟航後首要的任務就是3年1科的迎王祭典；小琉球迎王因離島的特性，仍保有諸多早年的古禮及特殊儀式，對小琉球人而言，甚至是比過年還重要的節日。

小琉球 屏東縣 莊瑞雄

延伸閱讀

民進黨屏東選戰白熱化 最新民調透露關鍵「流量密碼」

公投發表會再換將！王美花對林麗蟬、莊瑞雄戰鍾沛君

綠備戰「公投綁大選」徐國勇、莊瑞雄、管碧玲接續上陣

李應元告別式籌備中 總統將會出席致哀

相關新聞

海關審查太嚴格！保健品網站iHerb宣布不送貨台灣

台灣人常用的國外天然健康產品的訂購網站「iHerb」，今天無預警在官網發出公告，表示因台灣海關的新規定及嚴格檢查導致運送延誤，「暫停對台灣的服務」。消息一出網友哀號，表示「才準備要買QQ」、「還好我上個月的東西剛到貨」。

台北新地標》開箱「士林那顆蛋」北藝中心 設計靈感來自鴛鴦鍋？

捷運淡水線行經劍潭站，一座帶有金屬光澤的巨型球體拔地而起，對應著宮殿式建築的圓山飯店、龍舟造型的捷運站，以及推車擺攤的士林夜市。坐在呼嘯而過的車廂，縱使窗外片刻只是短暫，卻讓人甚感迷濛，有進入異星球的錯亂感。

你還再滑手機！這張「視力檢查表」看完就哭了

還在滑手機嗎？根據過去眼科醫學會調查，國人使用3C產品平均使用時間長達10.7小時，長時間過度用眼，可能讓眼睛提早老化。...

獨／老薑竟長出白蜘蛛？ 網友齊聲尖叫「太恐怖了」

「天哪！薑怎麼長出白蜘蛛」台南一位郭姓民眾昨天把放在冰箱裡面的老薑拿出來要做菜時，竟然發現老薑上趴著一隻白蜘蛛，嚇了她一...

好消息！11月26日起山屋取消疫情降載措施

國內疫情趨緩且穩定控制，內政部營建署今天表示，在配合中央流行疫情指揮中心相關防疫政策指示，循序漸進調整國家公園遊憩人流管...

台東南迴裝置藝術「天梯」遊客真當梯子 網怒批：沒水準

台東縣政府提升南迴能見度，辦理南迴藝術季活動，並設置14件裝置藝術品與民眾互動，廣受好評，作品也成熱門打卡景點。其中，位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。