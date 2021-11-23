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台灣藜能護肝！農委會產學合作開發第一支機能保健食品

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
台灣藜是我國東部、原住民重要的特色農產品，為提高台灣紅藜價值，藥技中心開發萃取台灣藜中有改善脂肪肝的有效成分，開發第一支台灣藜護肝保健食品。記者彭宣雅／攝影
台灣藜是我國東部、原住民重要的特色農產品，為提高台灣紅藜價值，藥技中心開發萃取台灣藜中有改善脂肪肝的有效成分，開發第一支台灣藜護肝保健食品。記者彭宣雅／攝影

台灣藜是我國東部、原住民重要的特色農產品，為提高台灣紅藜價值，藥技中心開發萃取台灣藜中有改善脂肪肝的有效成分，開發第一支台灣藜護肝保健食品，今天專屬授權「台灣藜萃取及改善脂肪肝技術」予博惠生技公司，製成保健食品提高產品價值預計15倍。

農委會副主委陳駿季表示，消費者對於農產品需求，隨著經濟改善、時代變遷有所不一樣，除了早期希望吃得飽，隨著時代變遷發展，希望吃得更好更安全，近年來希望透過農產品，可以吃得更健康；農委會在七、八年前開始，成立機能性產品開發計畫，希望從農產品原型素材，直接入菜，在飲食中吃出健康，陸續發表很多本的機能性食譜，也公布在網路上。

陳駿季表示，台灣藜及小米，有很多功效，是原住民作物，富有膳食纖維，以及特殊胺基酸，三、四年前開始，除了用原型農產品當作食材外，也可以透過機能性成分萃取達到保健效果；過去幾年有很多台灣藜萃取產品、功效驗證，開發出高價保肝的保健產品，也提升的農產品的價值提升數十倍。

農委會表示，台灣藜主要栽培於台東、屏東及花蓮地區等原住民族部落，以輪作方式維持土地生態平衡，每年產季集中在二到四月，年產量約180公噸、種植面積達180公頃，目前累積達20個產銷班投入生產。

農委會說，台灣藜是台灣本土特色作物，民眾對台灣藜的印象多為米食搭配、釀酒與休閒食品添加，透過農委會補助藥技中心執行科技計畫與產官學研合作，已陸續開發具競爭力且獨特的機能保健產品，並完善功效安全驗證及臨床試驗，證實產品有效性與安全性。

台灣藜是我國東部、原住民重要的特色農產品，為提高台灣紅藜價值，藥技中心開發萃取台灣藜中有改善脂肪肝的有效成分，開發第一支台灣藜護肝保健食品。記者彭宣雅／攝影
台灣藜是我國東部、原住民重要的特色農產品，為提高台灣紅藜價值，藥技中心開發萃取台灣藜中有改善脂肪肝的有效成分，開發第一支台灣藜護肝保健食品。記者彭宣雅／攝影

農委會 原住民 保健食品

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