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你還再滑手機！這張「視力檢查表」看完就哭了

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導
台中市衛生局創意海報設計「同學，你的目睭還好嗎？」趣味視力檢查表。記者許政榆／攝影
台中市衛生局創意海報設計「同學，你的目睭還好嗎？」趣味視力檢查表。記者許政榆／攝影

還在滑手機嗎？根據過去眼科醫學會調查，國人使用3C產品平均使用時間長達10.7小時，長時間過度用眼，可能讓眼睛提早老化。國民健康署今年舉辦健康傳播徵選活動，台中市衛生局創意海報設計「同學，你的目睭還好嗎？」趣味視力檢查表，讓民眾看到「真的會想哭」。

一串「勸導護眼」語句由大至小，測試視力0.1至1.2，分別是0.1「才剛開學」、0.3「就想念暑假」、0.5「開始期待寒假」、1.0「但如果再一直滑手機」、1.2「可能會近視加深看不到這行字」，該件作品獲得團體組地方政府衛生局海報類組銀獎。

「2021全民GO健康 健康新意GO」作品徵選結果記者會今上午舉行，將近50天的徵件期間，共有671件充滿創意的作品參與活動，包括個人組計有213件，團體組458件作品參與徵選，經專業評審團隊評比後，共72件作品脫穎而出。疫情之下各地方政府衛生局（所）、醫療院所撥空踴躍參與之外，作品也頗受評審的青睞。

本次徵集健康傳播素材作品，分為平面類與影音類，平面類作品包含單張、海報及手冊，影音類則包含動畫及影片類作品。評審團隊認為，活潑的表達方式固然重要，能夠傳遞清楚的健康訊息也是另一個重點。

本屆「平面類」金獎作品，例如：財團法人千禧之愛健康基金會的「外食族怎麼吃？」、新北市政府衛生局「男孩女孩一樣好，寶貝健康最重要」、臺北市立大學教育學系「視力保健修練手冊」等，都受到評審一致的肯定。

「影音類」則以巧思和流暢度做為評審的評量重點。「童綜合醫療社團法人童綜合醫院」以大腸歷險記為影片主題，傳達切除瘜肉之後的保健方法，獲得評審團隊一致讚譽，榮獲團體組─醫療院所、照護機構組影片類金獎。

台北市政府衛生局與台北市公務人員訓練處一起製作的「樂齡健康吃 享受好食光」動畫，評審就其故事性、資訊傳達的完整性進行評比，最後脫穎而出，奪得團體組─地方政府衛生局（所）組動畫類金獎的榮耀。

此外，「個人組作品」作品名稱巧妙運用諧音，內容訴求明確，以輕鬆又詼諧的方式，傳達衛教相關訊息。如獲得單張類銅獎的「你量腰圍了嗎？不腰瘦 就夭壽」，又如海報類金獎「挑戰『腸』識題」及影片類銅獎「小心眼！Watch OUT your eyes – SP」等，都能看見創作者的用心與新意，也有助於健康識能的傳播與推廣。

本次「台中榮民總醫院」多達23件作品參賽，為本次徵選活動團體組投件最多者，特別將頒予「團體活躍獎」。官網人氣投票活動中，團體組最後由台北市中山區健康服務中心的手冊作品──「『疫』起吃出保護力」，因切合時事、內容清晰，而獲得5401票，得到最佳人氣獎。個人組則由陳品聿創作的手冊類作品──「『癌喲！要注意』─四癌篩檢宣導手冊」獲得212票，成為個人組的最佳人氣獎得主。相關得獎作品請至「2021全民GO健康 健康新意GO」網站查詢。

桃園市衛生局設計「上學的一天你都吃什麼？」作品獲得團體組——地方政府衛生局（所）組單張類金獎。記者許政榆／攝影
桃園市衛生局設計「上學的一天你都吃什麼？」作品獲得團體組——地方政府衛生局（所）組單張類金獎。記者許政榆／攝影
「2021全民GO健康 健康新意GO」作品徵選結果記者會今上午舉行，國健署署長吳昭軍（中）與獲獎單位合影。記者許政榆／攝影
「2021全民GO健康 健康新意GO」作品徵選結果記者會今上午舉行，國健署署長吳昭軍（中）與獲獎單位合影。記者許政榆／攝影
「2021全民GO健康 健康新意GO」作品徵選結果出爐，獲獎團體開心合影。記者許政榆／攝影
「2021全民GO健康 健康新意GO」作品徵選結果出爐，獲獎團體開心合影。記者許政榆／攝影

衛生局 動畫

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