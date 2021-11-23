冷空氣今發威 周四短暫回溫

夾帶冷空氣的東北季風昨天起影響全台，各地氣溫驟降，而今天明顯較昨日還冷。中部以北約有12度左右低溫，其它地區氣溫也有16度。新北市富貴角及桃園局部地區出現12點3度的今日最低溫，這波冷空氣將於周四減弱，不過周五起又有另一波東北季風南下。

今天上午各地雲量偏多，北部、東半部及中部山區會有局部短暫降雨，傍晚後水氣將逐漸減少，只有在東半部及北部山區會有降雨機會。周四東北季風減弱氣溫回升，會有短暫微涼舒適的好天氣，隨後在周五東北季風再度增強，北部及東北部降雨機率增加，但氣溫不會低於這波冷空氣。