冷空氣今發威 周四短暫回溫
夾帶冷空氣的東北季風昨天起影響全台，各地氣溫驟降，而今天明顯較昨日還冷。中部以北約有12度左右低溫，其它地區氣溫也有16度。新北市富貴角及桃園局部地區出現12點3度的今日最低溫，這波冷空氣將於周四減弱，不過周五起又有另一波東北季風南下。
今天上午各地雲量偏多，北部、東半部及中部山區會有局部短暫降雨，傍晚後水氣將逐漸減少，只有在東半部及北部山區會有降雨機會。周四東北季風減弱氣溫回升，會有短暫微涼舒適的好天氣，隨後在周五東北季風再度增強，北部及東北部降雨機率增加，但氣溫不會低於這波冷空氣。
周日後東北季風將減弱，氣溫逐漸回升，但水氣仍多，北海岸、北台灣及東半部會有局部陣雨，西半部與南部則為晴時多雲的天氣。
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