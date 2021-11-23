快訊

又見超商店員有人身安危！69歲男酒醉不實名制作勢攻擊

光啟高中儲藏室竟成「挖礦場」 半年24小時猛挖以太幣

冷空氣今發威 周四短暫回溫

攝影中心 / 記者侯永全／即時報導
夾帶冷空氣的東北季風今天增強，一早出門的上班族穿戴保暖厚外套及連身帽禦寒。記者侯永全／攝影
夾帶冷空氣的東北季風今天增強，一早出門的上班族穿戴保暖厚外套及連身帽禦寒。記者侯永全／攝影

夾帶冷空氣的東北季風昨天起影響全台，各地氣溫驟降，而今天明顯較昨日還冷。中部以北約有12度左右低溫，其它地區氣溫也有16度。新北市富貴角及桃園局部地區出現12點3度的今日最低溫，這波冷空氣將於周四減弱，不過周五起又有另一波東北季風南下。

今天上午各地雲量偏多，北部、東半部及中部山區會有局部短暫降雨，傍晚後水氣將逐漸減少，只有在東半部及北部山區會有降雨機會。周四東北季風減弱氣溫回升，會有短暫微涼舒適的好天氣，隨後在周五東北季風再度增強，北部及東北部降雨機率增加，但氣溫不會低於這波冷空氣。

周日後東北季風將減弱，氣溫逐漸回升，但水氣仍多，北海岸、北台灣及東半部會有局部陣雨，西半部與南部則為晴時多雲的天氣。

冷空氣增強，各地氣溫驟降，而今天明顯較昨日還冷，讓一早出門的上班族，感受到陣陣冷風吹拂下的寒意。記者侯永全／攝影
冷空氣增強，各地氣溫驟降，而今天明顯較昨日還冷，讓一早出門的上班族，感受到陣陣冷風吹拂下的寒意。記者侯永全／攝影

東北季風 低溫

延伸閱讀

今變天點了必遲到的餐！它成外送員共同惡夢 勸夥伴「能棄單就棄單」

北台今晨低溫12.3度！ 明晨下探11度 下波冷空氣時間曝

冷空氣報到氣溫開始溜滑梯 彭啟明：此波明最冷低溫現12度

一張圖看天氣！三階段變天低溫13度 「恐為入冬最有感」

相關新聞

台北新地標》開箱「士林那顆蛋」北藝中心 設計靈感來自鴛鴦鍋？

捷運淡水線行經劍潭站，一座帶有金屬光澤的巨型球體拔地而起，對應著宮殿式建築的圓山飯店、龍舟造型的捷運站，以及推車擺攤的士林夜市。坐在呼嘯而過的車廂，縱使窗外片刻只是短暫，卻讓人甚感迷濛，有進入異星球的錯亂感。

你還再滑手機！這張「視力檢查表」看完就哭了

還在滑手機嗎？根據過去眼科醫學會調查，國人使用3C產品平均使用時間長達10.7小時，長時間過度用眼，可能讓眼睛提早老化。...

獨／老薑竟長出白蜘蛛？ 網友齊聲尖叫「太恐怖了」

「天哪！薑怎麼長出白蜘蛛」台南一位郭姓民眾昨天把放在冰箱裡面的老薑拿出來要做菜時，竟然發現老薑上趴著一隻白蜘蛛，嚇了她一...

好消息！11月26日起山屋取消疫情降載措施

國內疫情趨緩且穩定控制，內政部營建署今天表示，在配合中央流行疫情指揮中心相關防疫政策指示，循序漸進調整國家公園遊憩人流管...

台東南迴裝置藝術「天梯」遊客真當梯子 網怒批：沒水準

台東縣政府提升南迴能見度，辦理南迴藝術季活動，並設置14件裝置藝術品與民眾互動，廣受好評，作品也成熱門打卡景點。其中，位...

遇地震先開大門？錯！氣象局教你先做三步驟保命

遇到地震時，先開門才是正解？那你就錯了！中央氣象局表示，地震時要採取「趴下、掩護、穩住」這三個步驟，才能保護自己！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。