萬物價齊揚業者籲調整章Q獎勵機制 農委會：研議規劃中

國內物價齊揚，學校午餐也快撐不住，中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會行文農委會，要求檢討三章一Q獎勵金規範，現行每人每餐補貼6元，是否能如同油價般，定期滾動式檢討；農委會表示，目前物價仍在監控的合理範圍，但農委會也注意到這樣的現象，正在研議相關的機制辦法。

農委會副主委陳駿季表示，現在的物價，在農委會監控來說，還在一個合理範圍之內，雖然說有一些階段性的波動，從營養午餐的角度來講，因為學校每年訂合約，就是一個學期的，那其實在訂合約的時候，都有把一學期的均價成本算進去。

陳駿季表示，但不可否認的，當價如果因為非正常市場因素而提高時，農委會也會隨時在監控，農委會也正在思考，當這種非市場因素而導致的漲價，要用什麼樣的方式去解決協助，讓團膳業者能繼續穩定的供應產品，農委會內部在作規劃，但是現在還不能有一個很明確的一個方式來處理。

他說，冬天菜越來越多了，價格也會有些浮動，農委會與教育部每兩周都會會談，會把這議題提交討論，長久的解決方式，是在契約訂定的時候，會有一些附加條款，當物價平均價格漲到某個程度的時候，會有什麼樣的機制去做，這樣比較永久。

陳駿季說，短期來說，這學期合約已經訂了，就必須依照合約走，而營養午餐團膳業者，直接向產地採購，所拿到的採購價格，跟消費者看到的價格不同，農委會看起來，波動漲幅仍在合理可接受的範圍內。

校園午餐搞非基共同發起人黃嘉琳表示，萬物漲、美國通膨在望，食材價格從五六月早就一點一點反應了。雖然午餐使用國產食材，但是飼料、肥料等都有影響，採購成本已經增加。所以，學校午餐費用該不該漲、該漲多少、漲價誰該買單，又一次，回到這老問題上，是不是該要使用者（學生家長）付費。