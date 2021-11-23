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「又不是慈善事業」 物價飆漲學校午餐恐撐不住

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會行文農委會，要求檢討三章一Q獎勵金規範，現行每人每餐補貼6元，建議是否可如油價般，定期滾動式檢討，否則，因應接下來的通膨擴大、基本工資上揚，業者恐怕也撐不住。截圖自公會公文
中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會行文農委會，要求檢討三章一Q獎勵金規範，現行每人每餐補貼6元，建議是否可如油價般，定期滾動式檢討，否則，因應接下來的通膨擴大、基本工資上揚，業者恐怕也撐不住。截圖自公會公文

國內物價齊揚翻漲，學校午餐也蠢動！中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會行文農委會，要求檢討三章一Q獎勵金規範，現行每人每餐補貼6元，可依油價般定期滾動式檢討，否則，因應接下來的通膨擴大、基本工資上揚，業者恐怕也撐不住。

「又不是慈善事業」。中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信表示，團膳業者國稅局給的同業利潤落在5%至8%，但現在物價漲了10%、20%，有的甚至上漲50%，這樣業者怎麼受得了？從今年5月18日到本學期開學，全國團膳業者已經倒了6家，官方總是告知要共體時艱，但民間業者做生意賺取微薄利潤撐不住，最後只能倒閉。

他說，但現在從去年到今年，國產雞肉價格上漲16%、 豬肉上漲9%，9月30日CAS液蛋 報價83元，但是到了11月19日CAS液蛋報價116元；整體產銷履歷蔬菜每公斤上漲20元；學校午餐比較常採用的國產台灣鯛魚片從每公斤175元，目前漲到240元；更別說紙箱、紙杯上漲了40%至50%；還有看不到盡頭的缺工危機，因為無法聘請移工，臨時廚工時薪從160漲到175元還請不到人，撐不住只好退出市場，不要到時候劣幣逐良幣，學校午餐無人投標也是可預期的。

陳明信表示，去年因為宣布開放萊克多巴胺豬肉進口，農委會要求學校午餐全面使用國產豬肉以及國產雞肉，當初也找業者來開會，使用進口及國產的肉品兩者價差多少，也因此訂出當時的獎勵金，從每人每餐3.5元，提升到6元，先弭平國產與進口產品的價差。

他說，業者與學校、採購簽約，也會遵守合約精神，就算原物料上漲，已經簽約了業者不會更動合約，但農方三章一Q的獎勵金、「吃國產」是政策要求，是否也可以建立滾動式檢討機制，業者是配合政策，否則「為何一定要使用國產的？」通膨是世界趨勢擋不住，業者在這趨勢中，完全沒辦法使用各種進口食材替代調節，完全被掐住脖子。

新竹市餐盒食品商業同業公會理事長黃武雄表示，新竹、竹北地區，是全國最為富庶的地區，但學校午餐費用距離上一次漲價，是103學年度調整，到現在都沒調過，國小每餐35元、國中38元，當年基改產品退出校園後多加了4元，後來就文風不動了，在有限經費內，餐食能變化的，真的就不多。

黃武雄說，當初最低薪資1萬9000左右，明年元月後突破2萬5000，現在有三章一Q獎勵金，但這只是配合政府政策，幫忙政府洗錢，洗去他們要推動政策，對業者來說，花更多的錢，買更貴的食材，而食材供應商都認為政府有補貼，就要調整費用，「根本是惡性循環」。

他直言，到新竹城隍廟口吃碗滷肉飯加滷蛋至少都要45元，這樣乾脆不要給我每人每餐6元獎勵金，但你不要限制我用什麼食材；中南部部分業者就並非每日申請政府獎勵金，食材就可依照價格高低漲跌替換運用，之前中部學校午餐出現柳葉魚，就是一個非常明顯的例子。

因應接下來的通膨擴大、基本工資上揚，團膳業者認為，學校午餐恐怕撐不住。本報資料照片
因應接下來的通膨擴大、基本工資上揚，團膳業者認為，學校午餐恐怕撐不住。本報資料照片
中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會行文農委會，要求檢討三章一Q獎勵金規範，現行每人每餐補貼6元，建議是否可如油價般，定期滾動式檢討，否則，因應接下來的通膨擴大、基本工資上揚，業者恐怕也撐不住。截圖自公會公文
中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會行文農委會，要求檢討三章一Q獎勵金規範，現行每人每餐補貼6元，建議是否可如油價般，定期滾動式檢討，否則，因應接下來的通膨擴大、基本工資上揚，業者恐怕也撐不住。截圖自公會公文

新竹 農委會 通膨

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