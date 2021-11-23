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主管狂講話「不知在講啥」可能真有病！醫：需治療吃藥

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導
書田診所腦神經內科主任醫師黃啟訓表示，高血壓、高血糖、高血脂三高患者突然「語無倫次」，有可能造成急性腦中風，應儘速就醫治療，以免延誤病情。圖／書田診所提供
書田診所腦神經內科主任醫師黃啟訓表示，高血壓、高血糖、高血脂三高患者突然「語無倫次」，有可能造成急性腦中風，應儘速就醫治療，以免延誤病情。圖／書田診所提供

職場遇到主管「黑白講」，極可能有健康問題！一名54歲上班族男性高階主管，幾年前發現有高血壓，因沒有其他不適，沒有特別在意，也不曾服藥控制。某天上班突然「變得多話」，一直抓著同事講話，但說了一大串話沒人聽得懂，送醫經過醫師診斷，才知道罹患「感覺性失語症」，也就是俗稱的「腦溢血」，經過手術挽回一命，目前持續復健中。

何謂「感覺性失語症」？書田診所腦神經內科主任醫師黃啟訓表示，該疾病又稱「韋尼克氏失語症」（Wernicke aphasia），是因左側大腦顳葉後三分之一負責語言理解的中樞系統受損導致，可能因腦中風、頭部外傷、腫瘤、細菌或病毒感染等因素引起。

黃啟訓指出，感覺性失語症患者無法聽懂別人所說的話，也不知道自己有語言缺陷，會一直抓著別人講，但講出來的話卻沒有人聽得懂，也無法聽懂自己所說的話。這種雜亂無章的語詞，一般俗稱為「語詞沙拉word salad」。

該名54歲男主管於書田診所神經科門診檢查，其四肢活動正常，咬字還算清楚，但言語內容錯誤百出，讓人無法理解，後續安排電腦斷層檢查，證實為長期高血壓造成「急性左側大腦顳葉出血性中風」。經轉介神經外科手術，取出血塊挽回一命，並接受進一步的語言訓練復健治療，慢慢恢復中。

黃啟訓指出，高血壓、高血糖、高血脂是造成腦中風的三大元兇，應儘早治療並規律服藥，降低腦中風發生的機率。每年的12月至2月是腦中風好發季節，由於天氣寒冷血壓變動幅度大，中風的病人數會多出3至5成。

黃啟訓提到，說話有障礙或聽不懂別人說的話、突然半邊臉部不能動、肢體麻木或無力、視力模糊、暈眩站不穩，若有出現任何上述5種情況時，當心可能中風了，應儘速就醫治療，以免延誤病情。

黃啟訓呼籲，民眾患有三高應儘早治療並規律服藥，特別是正值冬季，高血壓者更要注意血壓控制。平時養成運動習慣，飲食均衡，避免過重，戒菸戒酒，定期健康檢查以了解自己身體狀況，都有助於預防腦中風的發生。

腦中風 高血壓 語言

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