好消息！11月26日起山屋取消疫情降載措施

國內疫情趨緩且穩定控制，內政部營建署今天表示，在配合中央流行疫情指揮中心相關防疫政策指示，循序漸進調整國家公園遊憩人流管制措施，今宣布自11月26日起山屋恢復原有住宿量。

營建署提醒，山友進入國家公園登山仍應遵守防疫管制規定，屬於指揮中心公告「居家隔離、居家檢疫及自主健康管理的人員，應取消或暫緩申請入園；入園隊伍成員若有發燒、呼吸道不適或嚴重咳嗽者等症狀，應自行取消入園。

同時，遊客應保持社交距離、自備防護清消用品及強化個人衛生與清潔消毒等防疫作為，並落實登山安全與防疫風險自主管理。室內及戶外得免戴口罩之例外情形，依衛生福利部規定辦理。山屋如經衛生機關公布有確診者足跡，將啟動緊急應變措施，辦理環境清消後再行開放；地處偏遠且無常駐管理人員之山屋，將封閉14天或完成環境清消後再行開放。

營建署呼籲，民眾從事登山活動時，仍請做好防疫與登山安全準備，以維護自身安全。