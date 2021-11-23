門諾醫院幼兒專責醫師 陪新手爸媽守護孩子健康

新手爸媽迎接新生命，常因為缺乏照顧經驗，內心容易忐忑不安。為幫助新手爸媽照顧幼兒更順手，門諾醫院推動「幼兒專責醫師制度計畫」，不但有醫師提供家中未滿3歲幼兒照護諮詢，平常還有個管師的關懷與叮嚀，更及早發現遲緩兒的治療需求，且該計畫免費參與。

門諾醫院個管師劉曉玲指出，幼兒專責醫師計畫是以幼兒為中心所進行的健康管理，在父母的同意下，透過專業的管理與整合，提供各項幼兒疾病預防，讓孩子得到適時且連續性的健康照護。計畫推動至今獲得許多肯定，也藉由專業的諮詢與引導，讓新手爸媽對於新生兒的照護更上手。

31歲的邱姓媽媽說，雖然自己不是新手媽媽，但因為第二胎是早產兒狀況較多，再加上孩子有唇顎裂的問題，必須使用特殊奶瓶才能順利餵奶，有時餵食的姿勢不正確，容易造成吞嚥不及甚至引起嗆奶反應，照顧過程一度陷入低落的情緒中，還好有個管師的貼心關懷，陪伴度過最難熬的時間。