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遇地震先開大門？錯！氣象局教你先做三步驟保命
遇到地震時，先開門才是正解？那你就錯了！中央氣象局表示，地震時要採取「趴下、掩護、穩住」這三個步驟，才能保護自己！
中央氣象局在22日指出，常有傳聞說，地震來襲時要先把室內的大門打開，才能避免門框變形，以利逃走，但這是「大錯特錯」；由於地震時的搖晃劇烈，如果跑去開門，有可能因此跌倒，或遭到家內物品掉落而砸傷。氣象局強調，民眾遇到地震時，應立刻採取「趴下、掩護、穩住」，並躲在桌子下方。氣象局建議，除非大門就在旁邊，否則千萬不要四處奔跑；同理，除非民眾正在煮飯，否則不需要特意跑去關掉瓦斯等火源。
內政部消防署也呼籲，待地震停止後，才關閉瓦斯、火源，以及檢查家中水管、瓦斯管線、電線等是否受損。在車內遇到地震時，也不應該往外跑，而是將車輛停靠在路邊、空曠處，或避開橋梁、高架道路、電線桿、交通號誌等設施，拉上手剎車、按下警示燈，並留在車內待地震搖晃停止。
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