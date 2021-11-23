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北台今晨低溫12.3度！ 明晨下探11度 下波冷空氣時間曝

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北台今晨低溫12.3度！ 明晨下探11度 下波冷空氣時間曝

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
北台灣今晚轉乾冷。聯合報系資料照
北台灣今晚轉乾冷。聯合報系資料照

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，截至今晨4時53分，這波冷空氣為本島帶來的平地最低溫依序為：新北石門區12.3度，桃園楊梅區12.3度，新竹湖口鄉12.9度。台北市平地最低溫南港區亦降至13.3度，但氣象局公園路的觀測僅降至14.8度，還未達大陸冷氣團的標準。

吳德榮說，4時20分真實色雲圖顯示，東海已有冷空氣經暖洋面產生的「雲街」，台灣北部、東半部低層雲籠罩。4時30分雷達回波合成圖顯示，低層雲內水滴少，北台及中部山區有弱回波，東部海面的回波則可見「雲街」結構。 

吳德榮說，今、明兩天冷空氣影響，北台偏冷，中南部氣溫略降，白天舒適早晚冷。今日北、東有局部短暫雨，苗栗以南晴時多雲；今晚起北台轉乾。

吳德榮說，今日各地區氣溫，北部13至17度，中部14至24度，南部15至27度，14至24度。明西半部晴朗穩定，東半部仍有零星降雨的機率。

吳德榮說，明晨因另有強輻射冷卻加成，竹、苗平地最低氣溫有機率降至11、12度，其他北部地區大多微升、中南部則微降。 

吳德榮榮說，周四冷空氣減弱，氣溫回升，西晴東偶雨，南方有水氣接近，屏東亦有局部短暫雨的機率。

吳德榮說，周五、六另一股東北季風南下，冷空氣很弱，北海岸、大台北東側及東半部有局部雨，高溫略降；西半部晴時多雲，白天舒適微熱早晚涼。

吳德榮說，下周日、一東北季風減弱，水氣仍多；氣溫逐日回升，北海岸、大台北東側及東半部有局部雨，西半部晴時多雲。下周二另一波冷空氣開始南下，強度需再觀察。

吳德榮 低溫 東北季風

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