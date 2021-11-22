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獨／提升思覺失調治療效益 衛福部擬規劃長效針劑專款

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
為提升思覺失調病患就醫可近性及治療有效性，衛福部正研議比照C肝給付執行計畫，規劃專款。本報資料照片
為提升思覺失調病患就醫可近性及治療有效性，衛福部正研議比照C肝給付執行計畫，規劃專款。本報資料照片

桃園一名超商店員勸導顧客戴上口罩，結果店員被惱怒顧客持刀刺死，衛生福利部部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今於立院透露，嫌犯確實有身心科診所就醫紀錄，但不屬於列管的精神病人。據了解，為提升思覺失調病患就醫可近性及治療有效性，衛福部正研議比照C肝給付執行計畫，規劃專款，並已行文請財政部減少診所開立昂貴長效針劑的稅賦負擔，希望提升基層身心科診所多開立長效針劑的誘因。

健保署指出，目前全台有139萬名精神病人，其中10.2萬人為思覺失調。思覺失調病人約六萬人有加入治療計畫，其中接受長效針劑治療者卻不到兩萬人。這兩萬人當中，僅3%在診所拿藥，97%在醫院領藥，診所開立長效針劑意願不高，可能影響治療效果。

為提升思覺失調病患就醫可近性及治療有效性，衛福部正研議比照C肝給付執行計畫，研議規劃專款，不會影響到基層總額的點值。衛福部也已行文財政部，希望協調減少診所開立昂貴針劑後的稅賦負擔，藉此鼓勵基層診所為思覺失調個案開立長效針劑的誘因。

有關上述專款及治療計畫，台灣精神醫學會前秘書長廖定烈建議，長效針劑策略需結合居家醫療，兩者的綜效才更能服務到病識感較缺乏的重症精神病患者。考量擴大實施時所遇到的障礙，建議可邀集國衛院、醫學會等與臨床人員一起進行政策規劃。

北市聯醫松德院區精神科主治醫師劉宗憲則提醒，長效針劑可減輕家屬壓力，不用天天盯患者吃藥，但針對不願治療、沒有病識感的困難或危險個案，幫助就有限，最大的問題仍在於缺乏兼顧人權且能有效強制治療的模式。

衛福部 思覺失調症

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