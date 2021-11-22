蔣中正史料展 策劃人：蔣是實際領導者

「國民政府接收台灣後，蔣中正總統雖曾經下野，但一直是黨國體制實際領導者，直到1975年過世為止，他也一直是政府最高領導人。」「蔣中正總統與台灣特展」策劃人薛化元表示，此次展出將呈現蔣中正主政時期下的台灣發展。

中正紀念堂3樓「蔣中正總統與台灣特展」22日舉行開幕典禮。展出分成四大主題：包括政治發展、國防外交、社會經濟、文化教育。中正紀念堂管理處表示，蔣中正總統的檔案史料類多龐博，因此邀集多位文史專家及相關機關召開會議後，委託政大台灣史研究所教授薛化元擔任策畫人，從萬份檔案中挑選重要者展出。

功過歷史評價

文化部長李永得22日在「蔣中正總統與台灣特展」致詞中表示，此展籌備近9個月，是第一次以蔣介石和台灣的關係為主題的展覽，也是轉型正義中重要的一部分。李永得進一步說明，轉型正義有兩個重要標準，一是歷史評價完備，二是法治程序完備，此展便是討論歷史評價。

史料呈現功過

根據促轉會的統計，在台灣轉型正義資料庫中有終審判決資料的8317筆案件中，因蔣中正核定介入判決改判死刑者達259人。展中展出徐會之的槍決判決文件(複製版，非原件)。黃埔出身的徐會之，1950年遭以「預備顛覆政府」論罪，原被判處徒刑5年，但蔣中正批示「應即槍決可也」。

管理處表示，希望透過這次展覽，讓大家從史實基礎回顧蔣中正總統主政下的各種面貌發展與日後影響，展覽期間也特別舉辦2次講座，皆為免費參加，詳情見官網資訊(http://www.cksmh.gov.tw/)。

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