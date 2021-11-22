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民眾關注壺腹癌 醫師建議有腺性息肉或癌症家族史定檢

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
衛生福利部基隆醫院肝膽腸胃科醫師張可斌建議有腺性息肉或癌症家族史者，至少每1到2年安排胃鏡、腹部超音波檢查。圖／衛福部基隆醫院提供
衛生福利部基隆醫院肝膽腸胃科醫師張可斌建議有腺性息肉或癌症家族史者，至少每1到2年安排胃鏡、腹部超音波檢查。圖／衛福部基隆醫院提供

前駐泰代表李應元本月11日病逝台大醫院，據了解他因罹患壺腹癌過世。衛生福利部基隆醫院肝膽腸胃科醫師張可斌說，壺腹癌近日成為民眾較關注的健康議題，但大多數人對「壺腹」感到陌生。壺腹癌好發於中、高齡族群，但近年有逐漸年輕化趨勢。有腺性息肉癌症家族史者，至少每1到2年安排胃鏡、腹部超音波檢查。

張可斌表示，壺腹可說是人體消化道的樞紐，位於人體上腹部右方。胰臟內的胰管和總膽管會連通到十二指腸，交會處稱為壺腹。壺腹有括約肌構造，可視人體需要收縮或緊閉，調控膽汁、胰液流入十二指腸腸道。

張可斌指出，壺腹若發生病變，生成息肉或腫瘤後影響消化液進入腸道，可能會出現一些容易觀察到的病徵，例如黃疸、眼睛或膚色變黃，尿液顏色變深、甚至偏紅，糞便顏色異常、呈現灰白色，也容易伴隨體重逐漸減輕，腹部、後背疼痛，胃口不佳、食慾下降及倦怠等情形，應儘速就醫檢查，以利安排後續治療。

一般醫師會先以胃鏡，腹部超音波，腹部電腦斷層及抽血檢查，確認病人發生黃疸的原因。也可透過內視鏡逆行性膽胰管造影術（ERCP）確認膽道、胰管阻塞的原因。經檢查若發現壺腹息肉或腫瘤，再視病人年紀、健康狀況，選擇適合的治療方式，如內視鏡切除、置放膽管支架或手術切除等。

張可斌說，壺腹癌好發於中、高齡族群，但近年有逐漸年輕化的趨勢。不論是壺腹癌或其周邊相關癌症，如膽管癌、胰臟癌，早期幾乎無症狀或症狀較輕微，容易被忽略。建議民眾應主動防禦，尤其是有腺性息肉或癌症家族史者，至少每1到2年安排胃鏡、腹部超音波檢查，若能早期發現，早期治療，提升預後。

息肉 癌症 腫瘤 壺腹癌

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