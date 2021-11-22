民眾關注壺腹癌 醫師建議有腺性息肉或癌症家族史定檢

前駐泰代表李應元本月11日病逝台大醫院，據了解他因罹患壺腹癌過世。衛生福利部基隆醫院肝膽腸胃科醫師張可斌說，壺腹癌近日成為民眾較關注的健康議題，但大多數人對「壺腹」感到陌生。壺腹癌好發於中、高齡族群，但近年有逐漸年輕化趨勢。有腺性息肉或癌症家族史者，至少每1到2年安排胃鏡、腹部超音波檢查。

張可斌表示，壺腹可說是人體消化道的樞紐，位於人體上腹部右方。胰臟內的胰管和總膽管會連通到十二指腸，交會處稱為壺腹。壺腹有括約肌構造，可視人體需要收縮或緊閉，調控膽汁、胰液流入十二指腸腸道。

張可斌指出，壺腹若發生病變，生成息肉或腫瘤後影響消化液進入腸道，可能會出現一些容易觀察到的病徵，例如黃疸、眼睛或膚色變黃，尿液顏色變深、甚至偏紅，糞便顏色異常、呈現灰白色，也容易伴隨體重逐漸減輕，腹部、後背疼痛，胃口不佳、食慾下降及倦怠等情形，應儘速就醫檢查，以利安排後續治療。

一般醫師會先以胃鏡，腹部超音波，腹部電腦斷層及抽血檢查，確認病人發生黃疸的原因。也可透過內視鏡逆行性膽胰管造影術（ERCP）確認膽道、胰管阻塞的原因。經檢查若發現壺腹息肉或腫瘤，再視病人年紀、健康狀況，選擇適合的治療方式，如內視鏡切除、置放膽管支架或手術切除等。

張可斌說，壺腹癌好發於中、高齡族群，但近年有逐漸年輕化的趨勢。不論是壺腹癌或其周邊相關癌症，如膽管癌、胰臟癌，早期幾乎無症狀或症狀較輕微，容易被忽略。建議民眾應主動防禦，尤其是有腺性息肉或癌症家族史者，至少每1到2年安排胃鏡、腹部超音波檢查，若能早期發現，早期治療，提升預後。