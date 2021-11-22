產銷履歷蔗糖本土二號上市 盼與國外砂糖抗衡

台糖本土二號砂糖獲得產銷履歷認證，將能提供民眾更安心、更營養的砂糖選擇。台糖總經理王國禧記者會中提到，台糖本次選取二號砂糖進行產銷履歷申請，保有原始蔗糖風味、蘊含礦物質的特質，是國外精煉糖做不到的，且耕作過程使用寄生蜂防治害蟲，做為原料的甘蔗也讓民眾可以吃得更安心。

產銷履歷蔗糖

農委會主委陳吉仲也在記者會中指出，過去台糖就曾協助進行平地造林、租給青農，本次更積極推動產銷履歷，將耕作範圍擴大至7000公頃，農委會也提供蔗農三分之二的產銷履歷驗證費用補助，希望高品質、產銷履歷能成為對抗國外進口農產品的利器。

王國禧則指出，本次台糖協助申請產銷履歷的甘蔗，品種都已經過篩選，高產、抗蟲害的特質，加上寄生蜂防治措施，也使得農藥使用量降到最低，對砂糖產品的安全性、土地友善與永續帶來極大的效益。

耕作範圍再擴大

此外，王國禧提到，原本他對於台糖加入產銷履歷存有疑慮，因為台灣的農地成本、人工費用加起來都已超過國際糖價，是一項虧損產業，但台糖透過保證價格收購、協助農地更新來協助契約蔗農。目前產銷履歷蔗田中，台南善化有 3000 公頃、雲林虎尾有 4000 公頃，若再加上養地中的蔗田，將有一萬公頃以上的農地將陸續申請產銷履歷。

針對台灣砂糖的優勢，王國禧則說，本次產銷履歷先選二號砂糖進行推動，未來也準備將黑糖納入產銷履歷的申請目標，因為此類糖種可以保有其原有的風味，且存有礦物質，常成為食品企業選購的糖種，也是與國外進的精煉糖相比，最有競爭力的特質。

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