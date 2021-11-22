氣溫開始溜滑梯 越晚越冷 此波明最冷 低溫現12度

今天北部及東半部有雨勢，風勢強。天氣風險公司總經理彭啟明說，今天下午溫度顯著下滑，預計低溫17至18度，降溫很有感，今天晚上北部就會降到14度上下，明後天轉乾冷，受輻射冷卻影響，部分空曠地區的低溫可能降到12至13度，要留意早晚的低溫。

除了北部、東北部降溫最有感之外，彭啟明指出，中部或東部花蓮今天中午後也開始降溫，上午的高溫大概還有24至26度，晚上將降到15至16度。南部及台東傍晚也開始降溫，晚上溫度將降到17至18度。

彭啟明表示，預期明天是這波空氣最強的時候，整天都是涼涼冷冷的，周三清晨也會有輻射冷卻的低溫，西半部都有機會降到14至16度，部分風口或空曠郊區也有機會降到12至14度。周三白天開始水氣減少，雲量變少，開始有陽光，會逐步轉晴，溫度開始回溫。

至於影響的時間點，彭啟明表示，這波冷高壓周三到周四會逐步告一段落，周四顯著回溫，不過周五北方冷高壓會再度南下，但預期不若這次的降溫，北部會較為有感。

降雨方面，彭啟明表示，這一波北部降雨今明兩天較為明顯，但會逐漸轉乾冷，不過迎風面東北部降雨仍持續，中南部只有雲量較多，降雨並不明顯。周三四水氣減少，會開始有陽光。

彭啟明指出，預期未來一兩周，可能12月初時，還有一波強冷空氣南下，這是很典型進入冬季的型態。建議務必要注意天氣預測，有好天氣時要好好把握，當有變化時就要注意身體健康保養，尤其是年長者及小朋友，務必要注意穿著。