72小時限定！花蓮遠來「買1送1」、悅樂旅店加1千多1晚
遠雄遊憩休閒事業與IHG洲際酒店集團合作的全台首間洲際酒店品牌─高雄洲際酒店，今(22)日迎接首批入住旅客。為慶祝高雄洲際酒店開幕，以及12月耶誕佳節到來，遠雄遊憩聯合旗下遠雄海洋公園、悅來大飯店及悅樂旅店共同推出「夢幻耶誕抽獎活動」，另有72小時限定的住宿券買一送一。
各品牌於12月1日至12月3日推出的「72HR限時預訂」優惠方案，包括遠雄悅來大飯店提供限量5,998元的平日客房買1送1優惠；遠雄海洋公園則結合線上留言抽獎活動與獨家夜宿水族館優惠，可享最低83折2,399元的全通路最優惠價格；平日入住悅樂旅店雙人房或四人房，可享有加1,000元多贈1晚的續住專屬活動。
此外，12月1日至12月31日，臨櫃購買門票或入住飯店都可得到1張抽獎券，獎項包括遠雄海洋公園親親海豚體驗、夜未眠雙人住宿、樂園門票、悅來主題豪華套房、悅樂旅店4人房等多達40項好禮，總價值超過30萬。
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