人身暴力事件頻傳 4超商宣布：即日起不勉強規勸戴口罩 改以告示取代
21日桃園發生超商店員與顧客因為戴口罩爭執而遭持刀刺死，加上近期已發生數起因規勸民眾戴口罩而起的民眾暴力事件，再度掀起針對超商店員人身安全的討論。
萊爾富依據日前疫情指揮中心「不勉強規勸戴口罩」原則辦理，今早率先對外宣布「因萊爾富店內、店外均有張貼相關防疫之提醒，已達到顧客防疫告知，即日起，對於未配戴口罩入店之顧客，將不再強制進行宣導與提醒。」同時也強調，感謝一起配合防疫的民眾，也懇請大眾支持、體諒各行各業仍堅守第一線的工作人員。
全家便利商店則表示，為保護第一線夥伴人身安全，也會再次提醒店舖，依疫情指揮中心「不勉強規勸戴口罩」原則辦理，若遇其他暴力衝突事件，同樣以保障自身安全為第一要務，並盡速報警處理。總部亦會重新檢視與強化，保護店員人身安全的相關措施。
OKmart因應全台門市安全措施，過去於門市即已設置警民連線SOP，將持續運作並加強門市安全宣導。目前防疫政令仍需配合疫情指揮中心宣導相關措施，門市採禮貌勸導相關政令配合為主。
而發生事件的7-ELEVEN，總公司表示已全力配合警方調查，嚴厲譴責暴力行為，原本內部即有一定作業規範避免與消費者起糾紛，將持續宣導，保護自身安全為優先。針對本案，亦將全力協助家屬處理後續事宜，同時提供必要照顧與關懷陪伴。另外，也會依政府規範善意提醒戴口罩，若是消費者仍不願意配戴口罩，則由政府執法，同仁以人身安全為第一考量。
至於其他量販、超市也都表示，將配合指揮中心政策，以告示、廣播等方式取代口頭勸導，以員工自身安全為優先考量，同時也呼籲民眾應配合防疫政策，保護自己也保護他人。
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