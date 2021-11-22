茹素正夯！北市素食摻混動物性原料稽查 獅子頭竟含蒜

近年來環保、健康、動物權意識抬頭，茹素不再僅是宗教因素，越來越多人享用素食，為讓民眾有衛生、安全素食還近，今年9至10月止，針對北市30家宣稱素食餐飲業者進行食品衛生相關稽查，複查後仍有1家不合格；同時今年也進行「素食摻混動物性原料」專案抽驗，總計抽驗30件食品，其中1件不合格。

北市衛生局說明，今年9至10月執行「素食餐廳衛生稽查專案」，針對北市30家業者進行稽查，稽查重點為食品業者登錄、從業人員衛生、食材處理與製程衛生、設備與器具衛生、作業場所衛生。

經統計有26.9％從業人員衛生缺失如未提供人員體檢資料、個人用品未分區儲放；23.1％業者食材處理與製程衛生缺失如冰箱食材未覆蓋、食材未離地放置等缺失。

設備與器具衛生缺失如冰箱不潔、烹調機具油汙，以及食品業者登錄缺失如食品業者登錄資訊缺漏、外送平台未刊登食品業者登錄字號等，各占15.4％。

作業場所衛生缺失如牆面不潔、地面積水不潔、未出示病媒消毒紀錄占11.5％；其他缺失如未出示產品責任險占7.7％。

衛生局表示，稽查的30家，19家有部分衛生缺失，如從業人員衛生、食材處理與製程衛生、設備器具衛生，限期改善並經複查後，仍有1家位未投保產品責任險，罰鍰後已在10月7日加保。

依食品安全衛生管理法第8條規定，食品業者應遵守食品良好衛生規範準則，違反且屆期未改善者，將依同法第44條第1項第1款處6萬以上、2億以下罰鍰。

依食安法第13條規定，經中央主管機關公告類別及規模的食品業者，應投保產品責任保險，未投保者依同法第47條第1項第5款處3萬以上、300萬元以下罰鍰。

針對「素食摻混動物性原料」專案抽驗，衛生局指出，抽驗地點包含北市著名素食餐廳、素食零售批發業者及連鎖超市等，檢驗動物性成分（牛、雞、豬、魚、羊）及植物性成分（蕎、蒜、洋蔥、蔥、韭）。

抽驗的30件素食產品中，有1件「素之都獅子頭（蛋素）有效日期：2022年7月23日」包裝食品，檢出含有植物性成分「蒜」，與外包裝標示「蛋素」宣稱不符，經查違規產品來源為桃園市，已移請轄區衛生局辦理。

衛生局提醒，包裝食品宣稱為素食者，應依衛福部「包裝食品宣稱為素食之標示規定」，在包裝上標示「全素或純素」、「蛋素」、「奶素」、「奶蛋素」、「植物五辛素」等字樣。