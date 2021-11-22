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用國家預算幫帛琉行銷觀光？王國材：討論方案之一

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
交通部長王國材。記者彭宣雅／攝影
交通部長王國材。記者彭宣雅／攝影

帛琉旅遊泡泡吹破，國人去帛琉旅遊意願降低，11月沒有台灣帛琉航班，日前帛琉總統惠恕仁在記者會上痛批華航玩弄帛琉市場；交通部長王國材今天在立院表示，會請觀光局與業者討論行銷帛琉旅遊，遭立委質疑，是用中華民國預算幫帛琉行銷觀光。

立法院交通委員會今審查交通部主管交通作業基金、國道公路建設管理基金分預算，以及觀光發展基金分預算；立委關心台帛旅遊泡泡後繼無力，政府應該重視。惠恕仁說，華航沒有認真對待帛琉的旅遊市場，這樣的態度正在毒害帛琉市場。

立委洪孟楷表示，總統蔡英文今年三月說，每年要促成到帛琉旅遊人數10萬人，但今年到目前為止，到帛琉旅遊人數約1萬人左右，帛琉總統說要寫信給王國材，想必王已經知道重點，到底是國人沒有人要去，還是航班停了去不了？

王國材表示，11月帛琉航班載客僅10多人，原本華航738可以載客158人，載客率約10%，只要有旅客，把當地產品做好一點，另外加強行銷，因此外交部與交通部做討論，如何在外銷機制內行銷。

洪孟楷反問，難道要用觀光局的費用幫忙帛琉行銷？現在是大家沒有意願，大家不想去，難道要用中華民國的預算幫他們(帛琉)行銷？帛琉是個好地方他不否認，但追根究柢是國人不願意去，因為回來還要長天數的隔離，他剛從英國參加COP26聯合國氣候峰會，完整打了兩劑疫苗後，去英國不用隔離，觀光要好，隔離邊境管制需要與CDC討論，尤其是年底疫苗護照後是否可適時放寬協助觀光復甦。

王國材說，基於外交考量，帛琉觀光旅遊條件增加很多，觀光局的費用幫忙帛琉行銷，這是討論方案之一，如何進行旅遊交流。現在帛琉返台的隔離政策是5+9，但牽涉其中必須要做3次PCR檢測，其中2次需要自費，也會有花費比較高的問題，但最重要是旅遊產品，要能吸引旅客；他認為會尊重指揮中心的決定，對於各國未來的泡泡旅遊行程樂觀其成。

帛琉 王國材 交通部長

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