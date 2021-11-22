高雄跨年夜飯店一晚房價破2萬被質疑搶錢 觀光局要查

高雄今年跨年晚會定位為「2022台灣燈會在高雄」會前會，打造蓬萊、高流雙舞台，加上人氣天團「五月天」跨年夜將在世運主場館開唱，帶起一波飯店訂房熱。有讀者反映，上網想訂高港旁城市商旅高雄駁二館，發現跨年夜5坪大市景窗2人房型飆到1萬7050元，5坪大港景豪華客房要價2萬0550元，被質疑「漲過頭了！」記者聯繫這家飯店，工作人員表示，確實有調整房價，雖然價格高，但詢問度也熱。

高雄市觀光局表示，城市商旅報給市府房價上限是1萬8千元，已要求業者立即修改為合理定價，否則將開罰。業者也對觀光局解釋，沒有要惡意哄抬房價，超過2萬元房型是有提供票券等加值服務，產品不是單純指房價。

觀光局主秘孫春良說，依據發展觀光條例第55條第3項規定，旅館業向旅客收取的房價費用，若高於報請地方主管機關備查的房價，視情節輕重，主管機關得令限期改善或處新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰。

對城市商旅跨年夜2人房型1萬7千元起跳，甚至一晚要價2萬元，同行業者也直呼「真的驚人！」業者表示，飯店業確實會依據熱門檔期及市場供需有浮動房價，平時行情2、3千元房價調高到上萬元，「漲得稍多了」。城市商旅駁二館、真愛館有地利優勢，面高港無敵港景，又有輕軌等大眾運輸加持，條件出色。