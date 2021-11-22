春節返台潮防疫計程車也吃緊？王國材：2300輛足以因應

因應春節即將到來，大批國人返台，不僅防疫旅館吃緊，連防疫計程車數量恐怕也不足，交通部長王國材今天表示，跟地方政府討論過後，現在防疫計程車可提供2300多輛，初步看來，供應量足夠應付春節返鄉人潮，未來若真的防疫計程車不足，可跨區支援調配。

立法院交通委員會今審查交通部主管交通作業基金、國道公路建設管理基金預算，以及觀光發展基金預算。

由於春節逼近，牽涉健保資格、以及戶籍問題，估計今年將有4萬名國人返台過年，除了防疫旅館吃緊外，不論是回家居家檢疫，或者進行PCR篩檢，都需要依照規定搭乘防疫計程車，粗估需求2245輛，但日前盤點，僅有762輛，防疫計程車缺口達1483輛。

立委楊瓊瓔表示，春節逼近、迫在眉睫，防疫專車有2245輛需求，但現在不到800百輛，還缺1500輛，國人好不容易返國，交通部應該協助。

王國材說，日前已找地方政府討論，現在防疫計程車量能，可以提供2300多輛，比2245輛需求還多，防疫專車供給足夠；現在一台防疫計程車，每天可有3500元補助，其中公路總局補助1750元，地方政府補助1750元，總計每輛3500元。

王國材表示，防疫專車不僅有補助，還可以計程收費，轉過來防疫專車的計程車，會比較有意願，現在也請所有監理所、監理站每天掌握地方提供防疫計程車到底夠不夠，未來若真的防疫專車不足，也可跨區支援，由公路總局協助車輛調配。