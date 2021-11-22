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微創雙孔內視鏡手術治療脊椎腫瘤 突破傳統骨科手術

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
衛福部豐原醫院微創骨科主任江福財以微創雙孔內視鏡手術。圖／豐原醫院提供
衛福部豐原醫院微創骨科主任江福財以微創雙孔內視鏡手術。圖／豐原醫院提供

65歲男性病患突發性右下肢麻痛無力數日，經理學檢查懷疑嚴重神經壓迫，安排腰椎核磁共振檢查發現第五腰椎第一薦椎腫瘤，約0.87公分，嚴重壓迫神經，經衛福部豐原醫院微創骨科主任江福財評估後決定採取微創雙孔內視鏡手術摘除脊髓腫瘤，手術順利，腫瘤摘除後病人在術後右側下肢疼痛的程度立即獲得改善，下肢麻及活動情況也在術後3天逐漸進步改善中。

豐原醫院江福財主任醫師指出，微創雙孔內視鏡手術技術最大的優點是出血量少、病人脊椎組織結構在手術過程中破壞程度少，因此病人在術後可快速的復原減少住院天數；雙孔脊椎內視鏡手術可以廣泛應用於不同的脊椎疾病，例如椎間盤突出、脊椎狹窄症、脊椎腫瘤切除、脊椎滑脫症等等。

江福財指出，豐原醫院提升醫療品質引進最新的醫療儀器，技術已與醫學中心同步針對病人的不同脊椎問題，提供不同的手術方法，例如微創脊椎手術、單孔脊椎內視鏡手術、雙孔脊椎內視鏡手術、脊椎矯正手術等治療，以解決病患的脊椎等問題。

手術 腫瘤 椎間盤突出

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