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最低溫在造橋鄉是真的 鄭明典：夜間輻射冷卻現象
中央氣象局發布低溫特報，平地清晨最低溫經常落在苗栗縣造橋鄉，很多造橋人都很在問為什麼是造橋？並猜測這波東北季風或冷氣團通過，明天清晨最低溫可能還是在造橋鄉，氣象局長鄭明典則解釋造橋低溫現象是因夜間輻射冷卻強造成。
氣象局造橋氣象站設在造橋國小校園內，2017年1月開始收錄溫度等資料，氣象局發布的低溫特報，平地最低溫經常落在造橋鄉，今年第一波大陸冷氣團11月11日來襲，平地清晨最低溫攝氏6.6度，也在造橋鄉，造橋國小1名6年級劉姓學童看到氣象預報，家中溫度計攝氏6度，他到學校好奇詢問校長吳宏文。
苗栗縣議員廖秀紅說，造橋的位置不南也不北，測站不靠海、不靠山，每次氣象局低溫特報最低溫在造橋，她總是會打上問號，很多造橋人都在問，也會好奇到底什麼原因。
一名造橋巫姓鄉民一度以為是測站儀器故障了，他特別上網查氣象站的位在造橋國小校園，他的工作地點就毗鄰國小，國小前台灣鐵路局山線鐵路、台13甲線通過，後方有區域排水圳、國道1號，感覺地理條件沒有特殊的，納悶最低溫為什麼會在造橋鄉。
吳宏文說，他家住在後龍鎮，上班到造橋鄉，感覺溫度是低一點，經常看到氣象局低溫特報，還有學童來問他，他也很好奇，校方鼓勵學童生活上發現問題、探究原因，還可以發展成科展研究題材。
鄭明典說，造橋鄉會是平地最低溫的現象，要在夜間輻射冷卻強的時候才明顯，基本上就是山風路徑的影響，夜間輻射冷卻發生在地表，地表變冷再使接觸的空氣變冷，因此山區輻射冷卻的空氣分布在很接近山表面的位置，然後因為冷空氣密度大，就會沿地形的低窪處流動，通常是河谷，桃竹苗丘陵地的河谷分散，沒有大河集中冷空氣，冷空氣就散佈在各低窪地往海邊流動，經過的地方氣溫就特別低。
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