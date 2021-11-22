最低溫在造橋鄉是真的 鄭明典：夜間輻射冷卻現象

中央氣象局發布低溫特報，平地清晨最低溫經常落在苗栗縣造橋鄉，很多造橋人都很在問為什麼是造橋？並猜測這波東北季風或冷氣團通過，明天清晨最低溫可能還是在造橋鄉，氣象局長鄭明典則解釋造橋低溫現象是因夜間輻射冷卻強造成。

氣象局造橋氣象站設在造橋國小校園內，2017年1月開始收錄溫度等資料，氣象局發布的低溫特報，平地最低溫經常落在造橋鄉，今年第一波大陸冷氣團11月11日來襲，平地清晨最低溫攝氏6.6度，也在造橋鄉，造橋國小1名6年級劉姓學童看到氣象預報，家中溫度計攝氏6度，他到學校好奇詢問校長吳宏文。

苗栗縣議員廖秀紅說，造橋的位置不南也不北，測站不靠海、不靠山，每次氣象局低溫特報最低溫在造橋，她總是會打上問號，很多造橋人都在問，也會好奇到底什麼原因。

一名造橋巫姓鄉民一度以為是測站儀器故障了，他特別上網查氣象站的位在造橋國小校園，他的工作地點就毗鄰國小，國小前台灣鐵路局山線鐵路、台13甲線通過，後方有區域排水圳、國道1號，感覺地理條件沒有特殊的，納悶最低溫為什麼會在造橋鄉。

吳宏文說，他家住在後龍鎮，上班到造橋鄉，感覺溫度是低一點，經常看到氣象局低溫特報，還有學童來問他，他也很好奇，校方鼓勵學童生活上發現問題、探究原因，還可以發展成科展研究題材。