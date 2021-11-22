分頭進攻癌細胞 國衛院開發多靶點新藥 明年展開第一期

癌症連續39年蟬聯國人十大死因之首，能否研發有效治療癌症的藥物至關重要。國衛院成功開發「多靶點激酶臨床藥物DBPR114」針對癌細胞分頭進攻，已在腫瘤生長的動物模型中看到對胰臟癌、胃癌、肝癌等膀八種癌症有顯著的藥效活性。預計明年展開第一期臨床試驗，可望於六年後完成全部三期試驗申請上市。

國衛院生藥所研究員謝興邦表示，過去的癌症藥物通常只針對單一靶點試圖殺死腫瘤細胞，但事實上腫瘤生長和存活不僅依賴於一種受體或一種信號通路的變異、缺失，若只利用單一靶點的標靶治療策略無法有效殺死腫瘤細胞。

國衛院以蛋白質激酶為標的，利用高速平行合成技術及藥物結構設計，開發出小分子藥物「多靶點激酶臨床藥物DBPR114」，可同時抑制多條癌細胞增生必要的訊息傳遞路徑。

謝興邦表示，因為能夠同時抑制多條訊息傳遞路徑，多靶點藥物除了比單一靶點藥物可以更有效抑制腫瘤生長外，其所需劑量不用很高，在0.1至100奈米（nM）的低濃度下，就可抑制至少15種致癌蛋白激酶的活性。另外也能克服抗藥性問題，以避免癌症常面臨復發的窘境。

謝興邦也表示，在動物試驗中可以看到「DBPR114」在肝癌的裸小鼠異體移植動物試驗，抑制腫瘤生長效果優於目前臨床一線用藥；在胰臟癌的裸小鼠異體移植動物試驗中，抑制腫瘤生長效果也比標準治療藥物佳，且無體重下降等毒性現象。

於2017年取得美國和台灣試驗中新藥(Investigational New Drug, IND)審查通過後，已於2021年9月完成技術移轉朗齊生物醫學股份有限公司，將可展開人體第一期臨床試驗。

國衛院生藥所所長張俊彥表示，該藥物已於取得美國和台灣的臨床試驗許可，並已技轉給朗齊生物醫學股份有限公司，後續將由藥廠承接人體第一期臨床試驗。