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電商平台全攻略計畫開跑 培訓課程及專案輔導供報名

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
經濟部中小企業處、桃園市政府青年事務局及財團法人中國生產力中心合作辦理「電商平台全攻略計畫」，推出系列培訓課程及專案輔導，協助業者開啟自己的網路商店。圖／桃園市政府青年事務局提供
經濟部中小企業處、桃園市政府青年事務局及財團法人中國生產力中心合作辦理「電商平台全攻略計畫」，推出系列培訓課程及專案輔導，協助業者開啟自己的網路商店。圖／桃園市政府青年事務局提供

為協助有意切入電商市場的青年，建立數位經營與創新的能量，經濟部中小企業處、桃園市政府青年事務局及財團法人中國生產力中心合作辦理「電商平台全攻略計畫」，推出系列培訓課程及專案輔導，協助業者開啟自己的網路商店。

據經濟部統計，疫情爆發後台灣電子購物的需求較去年同期上升至少20%，而每年的第4季傳統是電子購物的旺季，本計畫為協助有意願邁入電商經營但缺乏經驗的企業，推出輔導專案，集結業界多家知名電商業者作為後盾，提供優於市場特惠服務方案，預計協助10家企業，由專業顧問手把手帶領進行診斷、輔導及實戰課程等服務以完成電商平台上架與經營，輔導專案申請自即日起至12月10日止。

除了輔導專案外，針對有興趣瞭解電商上架實務應用或想創業的青年，特邀請業界專家顧問授課，規劃6大門系列課程，包含時下必備的直播應用，品牌經營必學的品牌形象塑造，更進一步延伸至顧客關係管理及數據分析等，培養參與者能建立電商與品牌經營的認知，自本月13日至明年1月15日每周六都有課程，共15堂，採單堂報名方式。

青年局代理局長涂淳惠表示，除利用輔導專案及培訓課程外，更提供桃園市民電商專線諮詢管道02-2698-5868，進行問題診斷、優化建議及資源推介，協助青年創業者拓展多元銷售通路。更多報名資訊，請詳見青年局官方網站：https://reurl.cc/jgVzZn

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