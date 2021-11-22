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高雄洲際酒店新開幕 假日訂房逾9成

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
高雄洲際酒店與看見．齊柏林基金會合作，致贈年曆《映河》。左起為遠雄集團總管理處副總經理楊舜欽、高雄市議長 曾麗燕、高雄洲際酒店總經理Robbert Manussen、高雄市市長陳其邁、遠雄集團遊憩事業董事長武祥生、洲際酒店集團 Development Director Ms Jessica。圖／高雄洲際提供
高雄洲際酒店與看見．齊柏林基金會合作，致贈年曆《映河》。左起為遠雄集團總管理處副總經理楊舜欽、高雄市議長 曾麗燕、高雄洲際酒店總經理Robbert Manussen、高雄市市長陳其邁、遠雄集團遊憩事業董事長武祥生、洲際酒店集團 Development Director Ms Jessica。圖／高雄洲際提供

IHG（洲際酒店集團）旗下的洲際酒店及度假村(InterContinental Hotels & Resorts)喜迎75周年，由品牌直接經營管理的高雄洲際酒店昨(21)日開幕，首度曝光酒店最大亮點「數位光雕藝術裝置」。開幕期間，含早餐房價6,800元起，業者表示，年底前平日訂房率已達7成、周末假日預約逾9成。

酒店最大亮點的數位光雕藝術裝置，由曾為許多知名歌手世界巡演製作動畫的設計團隊DKBK出來文化，與甫獲第56屆金鐘獎最佳聲音設計獎肯定的林耿農、硬體協力電搖擺唱片工作室攜手打造。DKBK出來文化團隊以萬物之源、宇宙之海、四季和風、智慧城市四個章節，分別詮釋高雄城市從過去延伸至未來的發展脈絡，並以銜接洲際的介質「海洋」作為貫穿故事的核心，視覺敘事和奇幻動畫的起承轉合更勝法國里昂洲際酒店的光雕展演。

高雄洲際酒店在開幕之前，即透過「試住員招募活動」深入了解賓客實際需求，在社群也引發廣大迴響，總經理羅嘉麒(Robbert Manussen)表示，將會持續聆聽賓客回饋，優化服務升級，真正在高雄重現「洲際人生、知行天下」的品牌魅力。

高雄洲際酒店有253間客房及套房，除了延續品牌知性典雅風格，也以環境永續發展為出發點，重新定義旅宿奢華體驗。值得一提的是，客房精選西班牙VICRILA鋼化玻璃杯，因VICRILA品牌最大限度減少工廠對環境的影響，製造過程使用乾淨能源，以整合玻璃資源再生，達到真正的產製綠能迴圈和永續商業模式，為環境保護與預防全球暖化努力。

酒店內除了全日餐廳「SEEDS 大地」、中餐廳「湛露」、大廳酒吧「BL.T33」、烘焙坊「Delicatesse」，預計2022年第一季還會陸續推出日料餐廳、主廚餐桌、南洋料理主題餐廳等餐飲選項，皆以本地有機食材為主軸，大幅降低食材碳足跡。

歡慶高雄洲際酒店新開幕，即日起至12月31日，於Uber錢包輸入「高雄洲際酒店」，只要上、下車任一地點為高雄洲際酒店，即可享有Uber菁英PLUS八折優惠，每人可兌換使用兩次。

酒店新開幕，首波主打粵系菜式的中餐廳「湛露」。圖／高雄洲際提供
酒店新開幕，首波主打粵系菜式的中餐廳「湛露」。圖／高雄洲際提供
高雄洲際酒店即起氣派開門迎賓。圖／高雄洲際提供
高雄洲際酒店即起氣派開門迎賓。圖／高雄洲際提供
高雄洲際酒店客房寬敞舒適，穿透性佳。圖／高雄洲際提供
高雄洲際酒店客房寬敞舒適，穿透性佳。圖／高雄洲際提供

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