竹市抓空汙再升級！ 微型感測器數據每分鐘更新

疫情趨緩，民眾逐漸恢復戶外活動，新竹市府與行政院環保署合辦空氣品質感測物聯網布建及維護計畫，在市區設置300個空氣品質微型感測器，透過大數據分析全天24小時監控空氣品質變化，今年全面升級感測器，可監測溫度、濕度及細懸浮微粒濃度（PM2.5）等，數據每分鐘更新1次，並透過「環保署空氣網」或「愛環境網站」公開即時監測數據供民眾查詢。

環保局指出，2018年市府與行政院環境保護署合辦空氣品質感測物聯網布建及維護計畫，隔年完成300台空品微感器布建，為符合資安規範，今年將空品感測器設備汰舊換新，全面更換使用國產化細懸浮微粒（PM2.5）元件微感器，監測項目包括溫度、濕度及細懸浮微粒濃度等，進行空汙資料蒐集分析與即時告警，為民眾把關空氣品質。

環保局說明，微型感測器附掛在燈桿上，距離地面高度約3公尺，設置地點以民眾生活周遭空氣品質為優先考量，在科學園區、香山工業區、交通要道等處布建最多，工業區周邊社區、敏感受體（學校、醫院等）周邊次之，汙染熱區與敏感受體周邊則約每100至300公尺即配置1個微感器。

環保局表示，竹市目前空氣品質監測數據配合環保署政策，均上傳至環保署平台統一管理，可在環保署空氣網（https://wot.epa.gov.tw/）、愛環境網站（https://ienv.epa.gov.tw/）查詢即時監測數據。民眾若要進行戶外活動，可透過愛環境網站搜尋自己所在位置，並點選最近微感器即時濃度，即可知道所在地1公里內微感器數量及即時濃度，了解空氣品質即時訊息。