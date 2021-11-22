快訊

國際奧會護航中國官媒「#彭帥在哪裡？」的冬奧輿論戰

超商店員支援夜班遇害 父不捨淚訴：還我們一個公道

聽新聞
test
0:00 / 0:00

好繪芽得獎作品出版 帶動台灣原創繪本的創作產業能量

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
繪本《反正都可以到嘛！》作者張筱琦（左）與《動物園的秘密》作者黃薏文（右）。記者徐如宜／攝影
繪本《反正都可以到嘛！》作者張筱琦（左）與《動物園的秘密》作者黃薏文（右）。記者徐如宜／攝影

高雄市立圖書館今天舉辦好繪芽獎《反正都可以到嘛！》、《動物園的秘密》新書發表會，鼓勵有潛力的繪本創作者，並帶動台灣原創繪本的創作及產業的能量。

高市圖2019年啟動「好繪芽繪本創作人才扶植計畫」，2020年4月選出第一屆好繪芽獎3位得主張秀毓、張筱琦與黃薏文，每位得主除了各得到20萬的創作扶植金外，作品也接軌市場，順利出版上市，一面市就進入暢銷榜。

高市圖表示，《好繪芽奬》分為好手獎與新銳獎，今年4月首先出版「好手獎」張秀毓的《大家一起玩泥巴》，新出版的則是新銳獎得獎作品，張筱琦的《反正都可以到嘛！》，以及黃薏文的《動物園的秘密》。兩位新銳作家不僅榮獲今年的波隆納插畫展入選，出版的新書也大受好評。

繪本《反正都可以到嘛！》以明亮清爽的橘、黃、藍色調，自在揮灑的筆觸線條，富有音樂節奏性的輕快文本，交織出充滿童趣與詩意的貓咪公車故事。說故事活動中，大小讀者跟著筱琦生動的語調一同進入繪本世界，「反正都可以到嘛！」就像是一道通關密語，帶故事中的小女孩與讀者一起從容擁抱生活中的無常與未知。

《動物園的秘密》繪本從一名小男孩滿心期待去逛動物園的興奮開始，隨著小男孩一家人的腳步和線索前進。1994年生的作者黃薏文已獲得多項繪本獎項，善用拼貼及各種寫意的線條和色塊，以塗鴉畫風繪出「魔幻時光」，表現手法在草圖階段就令評審印象深刻。

高市圖代理館長林奕成表示，得獎作品各異其趣，不同的圖象風格演繹各具特色的繪本故事，呈現《好繪芽奬》鼓勵繪本創作的多樣化面貌，期待創作者能以自己最擅長的風格說出最想說的故事，用精采的創作來豐富台灣的原創繪本花園。第一屆《好繪芽獎》扶植的三件作品，都完成創作與進入市場，高市圖並與國內外圖書館介紹及交流，以實質的推廣鼓勵讓更多台灣繪本流通，第二屆《好繪芽獎》明年8月開始收件。

高雄市立圖書館舉辦好繪芽獎《反正都可以到嘛！》、《動物園的秘密》新書發表會，鼓勵有潛力的繪本創作者，並帶動台灣原創繪本的創作及產業的能量。記者徐如宜／攝影
高雄市立圖書館舉辦好繪芽獎《反正都可以到嘛！》、《動物園的秘密》新書發表會，鼓勵有潛力的繪本創作者，並帶動台灣原創繪本的創作及產業的能量。記者徐如宜／攝影
張筱琦的繪本作品《反正都可以到嘛！》。記者徐如宜／攝影
張筱琦的繪本作品《反正都可以到嘛！》。記者徐如宜／攝影
黃薏文的繪本作品《動物園的秘密》。記者徐如宜／攝影
黃薏文的繪本作品《動物園的秘密》。記者徐如宜／攝影
高雄市立圖書館舉辦好繪芽獎《反正都可以到嘛！》、《動物園的秘密》新書發表會，鼓勵有潛力的繪本創作者，並帶動台灣原創繪本的創作及產業的能量。記者徐如宜／攝影
高雄市立圖書館舉辦好繪芽獎《反正都可以到嘛！》、《動物園的秘密》新書發表會，鼓勵有潛力的繪本創作者，並帶動台灣原創繪本的創作及產業的能量。記者徐如宜／攝影
高雄市立圖書館舉辦好繪芽獎《反正都可以到嘛！》、《動物園的秘密》新書發表會，鼓勵有潛力的繪本創作者，並帶動台灣原創繪本的創作及產業的能量。記者徐如宜／攝影
高雄市立圖書館舉辦好繪芽獎《反正都可以到嘛！》、《動物園的秘密》新書發表會，鼓勵有潛力的繪本創作者，並帶動台灣原創繪本的創作及產業的能量。記者徐如宜／攝影

動物園 圖書館

延伸閱讀

15歲社教獎得主張裴倢 帶領偏鄉童出版圓夢

用誠信繪本助攻偏鄉 小畫家出版圓夢

暨大友善校園生態 穿山甲媽媽躍上繪本倡保育

頻砲打中央 王世堅送繪本「角落生物的生活」諫柯文哲

相關新聞

帛琉旅遊泡泡吹破本月無航班 王國材：與業者溝通如何行銷

帛琉旅遊泡泡退燒，本月沒有台灣帛琉航班，讓帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）痛批華航玩弄帛琉市場；...

濃霧兼強風特報！吳德榮：越晚越濕冷一路下探11度

中央氣象局表示，今日鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，北部及東北部天氣明顯轉涼；台灣北部、東半部地區、中部山區及金...

隱居花蓮壽豐的野奢露營 大人氣的自然派慢旅

喜歡苗栗三灣的逗點露營區嗎？現在逗點又有新據點。「逗點花蓮壽豐渡假莊園」於11月新開園，源自逗點新創集團精心打造，結合NewLuxCamping莊園級渡假露營體驗

處理國道散落物30分鐘免費「太佛心」 王國材允諾檢討

11月19日國道3號南下195.1公里處，裝載不穩固，造成固定鐵樹帶斷裂，因此掉落大量鐵板、鐵條，全線大塞車，車流塞了將...

冷戰時期起 現代主義所擴延的藝術與生活流變

疫情解封後的臺北市立美術館在今年秋天呈現兩個相當具有環節連貫的美術史展。【走向世界：臺灣新文化運動中的美術翻轉力】書寫的是1920-40年代臺灣美術家可望迎接時代變化的旺盛企圖。

分頭進攻癌細胞 國衛院開發多靶點新藥 明年展開第一期

癌症連續39年蟬聯國人十大死因之首，能否研發有效治療癌症的藥物至關重要。國衛院成功開發「多靶點激酶臨床藥物DBPR114...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。