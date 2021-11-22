好繪芽得獎作品出版 帶動台灣原創繪本的創作產業能量

高雄市立圖書館今天舉辦好繪芽獎《反正都可以到嘛！》、《動物園的秘密》新書發表會，鼓勵有潛力的繪本創作者，並帶動台灣原創繪本的創作及產業的能量。

高市圖2019年啟動「好繪芽繪本創作人才扶植計畫」，2020年4月選出第一屆好繪芽獎3位得主張秀毓、張筱琦與黃薏文，每位得主除了各得到20萬的創作扶植金外，作品也接軌市場，順利出版上市，一面市就進入暢銷榜。

高市圖表示，《好繪芽奬》分為好手獎與新銳獎，今年4月首先出版「好手獎」張秀毓的《大家一起玩泥巴》，新出版的則是新銳獎得獎作品，張筱琦的《反正都可以到嘛！》，以及黃薏文的《動物園的秘密》。兩位新銳作家不僅榮獲今年的波隆納插畫展入選，出版的新書也大受好評。

繪本《反正都可以到嘛！》以明亮清爽的橘、黃、藍色調，自在揮灑的筆觸線條，富有音樂節奏性的輕快文本，交織出充滿童趣與詩意的貓咪公車故事。說故事活動中，大小讀者跟著筱琦生動的語調一同進入繪本世界，「反正都可以到嘛！」就像是一道通關密語，帶故事中的小女孩與讀者一起從容擁抱生活中的無常與未知。

《動物園的秘密》繪本從一名小男孩滿心期待去逛動物園的興奮開始，隨著小男孩一家人的腳步和線索前進。1994年生的作者黃薏文已獲得多項繪本獎項，善用拼貼及各種寫意的線條和色塊，以塗鴉畫風繪出「魔幻時光」，表現手法在草圖階段就令評審印象深刻。