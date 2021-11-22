處理國道散落物30分鐘免費「太佛心」 王國材允諾檢討

11月19日國道3號南下195.1公里處，裝載不穩固，造成固定鐵樹帶斷裂，因此掉落大量鐵板、鐵條，全線大塞車，車流塞了將近4公里；立委表示，一年有三、四萬件國道散落物，影響國道安全，但國道散落物處理時間未達30分鐘不收費太佛心，交通部長王國材今天在立法院表示，未達30分鐘不收費規定可能要取消，將會進行檢討。

立法院交通委員會今審查交通部主管交通作業基金、國道公路建設管理基金分預算，以及觀光發展基金分預算。

立委李昆澤說，國道速度都很快，很多貨車上面貨品或相關物品，沒有固定好，造成物品脫落散落物，造成相關車輛安全危險，19日在鐵板相關聯結車，在國道三號上，鐵板數十張上百張散落在車道上，幸好沒有造成車輛追撞。

李昆澤表示，國道散落物掉在國道上，並非由司機自己去收，有二次事故情況發生，現行規範有國道事故處理小組處理國道散落物品處理，也訂有收費要點，如果處理過程沒有超過三十分鐘，不管散落車輛占據一個車道或兩個車道，不收費，超過三十分鐘，一車道收三千元，兩車道六千元；若需要封另一個車道處理散落物，第三個車道不收費，這樣的收費標準「很佛心」，是否會檢討。

王國材說，國道一年的散落物有三到四萬件，除了影響交通外也很危險，可能要取消未達三十分鐘不收費機制，不管掉落何物，都會造成危險，已經請高公局檢討。