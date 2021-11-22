快訊

國際奧會護航中國官媒「#彭帥在哪裡？」的冬奧輿論戰

超商店員支援夜班遇害 父不捨淚訴：還我們一個公道

聽新聞
test
0:00 / 0:00

處理國道散落物30分鐘免費「太佛心」 王國材允諾檢討

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
19日國道3號南下195.1公里處掉落大量鐵板、嚇壞後方來車。圖／國道七隊提供
19日國道3號南下195.1公里處掉落大量鐵板、嚇壞後方來車。圖／國道七隊提供

11月19日國道3號南下195.1公里處，裝載不穩固，造成固定鐵樹帶斷裂，因此掉落大量鐵板、鐵條，全線大塞車，車流塞了將近4公里；立委表示，一年有三、四萬件國道散落物，影響國道安全，但國道散落物處理時間未達30分鐘不收費太佛心，交通部長王國材今天在立法院表示，未達30分鐘不收費規定可能要取消，將會進行檢討。

立法院交通委員會今審查交通部主管交通作業基金、國道公路建設管理基金分預算，以及觀光發展基金分預算。

立委李昆澤說，國道速度都很快，很多貨車上面貨品或相關物品，沒有固定好，造成物品脫落散落物，造成相關車輛安全危險，19日在鐵板相關聯結車，在國道三號上，鐵板數十張上百張散落在車道上，幸好沒有造成車輛追撞。

李昆澤表示，國道散落物掉在國道上，並非由司機自己去收，有二次事故情況發生，現行規範有國道事故處理小組處理國道散落物品處理，也訂有收費要點，如果處理過程沒有超過三十分鐘，不管散落車輛占據一個車道或兩個車道，不收費，超過三十分鐘，一車道收三千元，兩車道六千元；若需要封另一個車道處理散落物，第三個車道不收費，這樣的收費標準「很佛心」，是否會檢討。

王國材說，國道一年的散落物有三到四萬件，除了影響交通外也很危險，可能要取消未達三十分鐘不收費機制，不管掉落何物，都會造成危險，已經請高公局檢討。

國道 車道 交通部長

延伸閱讀

國道散落物處理前30分鐘不收費 交長：評估取消

三鶯線意外釀3死 王國材：已指示鐵道局也參與施工討論

三鶯線工安釀3死2傷 目擊者：「啊」一聲人從15M落地

高鐵宜蘭站提第5方案 王國材：溪南、溪北較平衡

相關新聞

帛琉旅遊泡泡吹破本月無航班 王國材：與業者溝通如何行銷

帛琉旅遊泡泡退燒，本月沒有台灣帛琉航班，讓帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）痛批華航玩弄帛琉市場；...

濃霧兼強風特報！吳德榮：越晚越濕冷一路下探11度

中央氣象局表示，今日鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，北部及東北部天氣明顯轉涼；台灣北部、東半部地區、中部山區及金...

隱居花蓮壽豐的野奢露營 大人氣的自然派慢旅

喜歡苗栗三灣的逗點露營區嗎？現在逗點又有新據點。「逗點花蓮壽豐渡假莊園」於11月新開園，源自逗點新創集團精心打造，結合NewLuxCamping莊園級渡假露營體驗

處理國道散落物30分鐘免費「太佛心」 王國材允諾檢討

11月19日國道3號南下195.1公里處，裝載不穩固，造成固定鐵樹帶斷裂，因此掉落大量鐵板、鐵條，全線大塞車，車流塞了將...

冷戰時期起 現代主義所擴延的藝術與生活流變

疫情解封後的臺北市立美術館在今年秋天呈現兩個相當具有環節連貫的美術史展。【走向世界：臺灣新文化運動中的美術翻轉力】書寫的是1920-40年代臺灣美術家可望迎接時代變化的旺盛企圖。

分頭進攻癌細胞 國衛院開發多靶點新藥 明年展開第一期

癌症連續39年蟬聯國人十大死因之首，能否研發有效治療癌症的藥物至關重要。國衛院成功開發「多靶點激酶臨床藥物DBPR114...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。