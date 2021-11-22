快訊

國際奧會護航中國官媒「#彭帥在哪裡？」的冬奧輿論戰

超商店員支援夜班遇害 父不捨淚訴：還我們一個公道

聽新聞
test
0:00 / 0:00

潮州站副站長BB槍趕鳥防拉屎嚇到客人 台鐵：不妥適

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
有旅客拍下台鐵潮州站邱姓副站長持玩具槍驅趕鳥。圖／讀者提供
有旅客拍下台鐵潮州站邱姓副站長持玩具槍驅趕鳥。圖／讀者提供

台鐵潮州站因站體設計，月台上的鋼架聚集許多小鳥，造成環境汙染，旅客受影響，清潔人員每天都在月台清掃鳥屎，有旅客拍下站務人員持BB槍驅趕鳥，有旅客認為，拿BB槍確實讓人嚇到。台鐵指出，副站長持玩具槍驅鳥，是個人行為，站方未授意，行為不妥適，已通知不得再犯。邱姓副站長說，對於旅客被嚇到，他也感到抱歉。

台鐵潮州站指出，由於月台的棚架設計很高，約有兩三層樓，鳥類聚集，站在鋼梁上，巡視月台都會看到鳥屎，清潔人員每天在清理月台鳥屎，也有旅客反應被鳥屎滴到，一二三月台都有。

台鐵潮州站指出，對於邱姓副站長行為，已告誡他，站方未授意，邱姓副站長行為不妥適，已經通知不得再犯。

潮州站表示，會朝著專家建議，考慮專設防鳥索等因應措施；邱姓副站長說，對於旅客被嚇到，感到抱歉。拿槍是一種比較爭議行為，那時候用躲躲藏藏方式不是做壞事，是怕旅客會嚇到，他是趁中午較沒旅客時來巡視，對於旅客被嚇到，感到抱歉。

警方表示，站務人員持玩具槍在月台驅趕鳥，後續展開偵辦。依社會秩序維護法第65條規範，無正當理由攜帶類似真槍的玩具槍而有危害安全之虞者，可處3日以下拘役或1萬8000元罰鍰。即使是不具殺傷力空氣槍或玩具槍，不能隨便在公共場合或是民眾面前秀出。

台鐵潮州站因站體設計，月台上的鋼架聚集許多小鳥，造成環境汙染，旅客受影響，清潔人員每天都在月台清掃鳥屎。記者劉星君／翻攝
台鐵潮州站因站體設計，月台上的鋼架聚集許多小鳥，造成環境汙染，旅客受影響，清潔人員每天都在月台清掃鳥屎。記者劉星君／翻攝
台鐵潮州站因站體設計，月台上的鋼架聚集許多小鳥，造成環境汙染，旅客受影響，清潔人員每天都在月台清掃鳥屎。記者劉星君／翻攝
台鐵潮州站因站體設計，月台上的鋼架聚集許多小鳥，造成環境汙染，旅客受影響，清潔人員每天都在月台清掃鳥屎。記者劉星君／翻攝
台鐵潮州站因站體設計，月台上的鋼架聚集許多小鳥，造成環境汙染，旅客受影響，清潔人員每天都在月台清掃鳥屎。記者劉星君／翻攝
台鐵潮州站因站體設計，月台上的鋼架聚集許多小鳥，造成環境汙染，旅客受影響，清潔人員每天都在月台清掃鳥屎。記者劉星君／翻攝
台鐵潮州站因站體設計，月台上的鋼架聚集許多小鳥，造成環境汙染，旅客受影響，清潔人員每天都在月台清掃鳥屎。記者劉星君／翻攝
台鐵潮州站因站體設計，月台上的鋼架聚集許多小鳥，造成環境汙染，旅客受影響，清潔人員每天都在月台清掃鳥屎。記者劉星君／翻攝
台鐵潮州站因站體設計，月台上的鋼架聚集許多小鳥，造成環境汙染，旅客受影響，清潔人員每天都在月台清掃鳥屎。記者劉星君／翻攝
台鐵潮州站因站體設計，月台上的鋼架聚集許多小鳥，造成環境汙染，旅客受影響，清潔人員每天都在月台清掃鳥屎。記者劉星君／翻攝

台鐵

延伸閱讀

台鐵員工潮州站用BB槍趕鳥 台鐵回應了

女車勤信曝光！盼冬天「sen轟」執勤能穿褲裝 台鐵回應了

導盲犬訓練員「故意推狗下鐵軌」 服務中心：已停用月台訓練法

造橋火車站增設無障礙電梯 跨月台更便利

相關新聞

帛琉旅遊泡泡吹破本月無航班 王國材：與業者溝通如何行銷

帛琉旅遊泡泡退燒，本月沒有台灣帛琉航班，讓帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）痛批華航玩弄帛琉市場；...

濃霧兼強風特報！吳德榮：越晚越濕冷一路下探11度

中央氣象局表示，今日鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，北部及東北部天氣明顯轉涼；台灣北部、東半部地區、中部山區及金...

隱居花蓮壽豐的野奢露營 大人氣的自然派慢旅

喜歡苗栗三灣的逗點露營區嗎？現在逗點又有新據點。「逗點花蓮壽豐渡假莊園」於11月新開園，源自逗點新創集團精心打造，結合NewLuxCamping莊園級渡假露營體驗

處理國道散落物30分鐘免費「太佛心」 王國材允諾檢討

11月19日國道3號南下195.1公里處，裝載不穩固，造成固定鐵樹帶斷裂，因此掉落大量鐵板、鐵條，全線大塞車，車流塞了將...

冷戰時期起 現代主義所擴延的藝術與生活流變

疫情解封後的臺北市立美術館在今年秋天呈現兩個相當具有環節連貫的美術史展。【走向世界：臺灣新文化運動中的美術翻轉力】書寫的是1920-40年代臺灣美術家可望迎接時代變化的旺盛企圖。

分頭進攻癌細胞 國衛院開發多靶點新藥 明年展開第一期

癌症連續39年蟬聯國人十大死因之首，能否研發有效治療癌症的藥物至關重要。國衛院成功開發「多靶點激酶臨床藥物DBPR114...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。