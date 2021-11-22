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潮州站副站長BB槍趕鳥防拉屎嚇到客人 台鐵：不妥適
台鐵潮州站因站體設計，月台上的鋼架聚集許多小鳥，造成環境汙染，旅客受影響，清潔人員每天都在月台清掃鳥屎，有旅客拍下站務人員持BB槍驅趕鳥，有旅客認為，拿BB槍確實讓人嚇到。台鐵指出，副站長持玩具槍驅鳥，是個人行為，站方未授意，行為不妥適，已通知不得再犯。邱姓副站長說，對於旅客被嚇到，他也感到抱歉。
台鐵潮州站指出，由於月台的棚架設計很高，約有兩三層樓，鳥類聚集，站在鋼梁上，巡視月台都會看到鳥屎，清潔人員每天在清理月台鳥屎，也有旅客反應被鳥屎滴到，一二三月台都有。
台鐵潮州站指出，對於邱姓副站長行為，已告誡他，站方未授意，邱姓副站長行為不妥適，已經通知不得再犯。
潮州站表示，會朝著專家建議，考慮專設防鳥索等因應措施；邱姓副站長說，對於旅客被嚇到，感到抱歉。拿槍是一種比較爭議行為，那時候用躲躲藏藏方式不是做壞事，是怕旅客會嚇到，他是趁中午較沒旅客時來巡視，對於旅客被嚇到，感到抱歉。
警方表示，站務人員持玩具槍在月台驅趕鳥，後續展開偵辦。依社會秩序維護法第65條規範，無正當理由攜帶類似真槍的玩具槍而有危害安全之虞者，可處3日以下拘役或1萬8000元罰鍰。即使是不具殺傷力空氣槍或玩具槍，不能隨便在公共場合或是民眾面前秀出。
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