潮州站副站長BB槍趕鳥防拉屎嚇到客人 台鐵：不妥適

台鐵潮州站因站體設計，月台上的鋼架聚集許多小鳥，造成環境汙染，旅客受影響，清潔人員每天都在月台清掃鳥屎，有旅客拍下站務人員持BB槍驅趕鳥，有旅客認為，拿BB槍確實讓人嚇到。台鐵指出，副站長持玩具槍驅鳥，是個人行為，站方未授意，行為不妥適，已通知不得再犯。邱姓副站長說，對於旅客被嚇到，他也感到抱歉。

台鐵潮州站指出，由於月台的棚架設計很高，約有兩三層樓，鳥類聚集，站在鋼梁上，巡視月台都會看到鳥屎，清潔人員每天在清理月台鳥屎，也有旅客反應被鳥屎滴到，一二三月台都有。

台鐵潮州站指出，對於邱姓副站長行為，已告誡他，站方未授意，邱姓副站長行為不妥適，已經通知不得再犯。

潮州站表示，會朝著專家建議，考慮專設防鳥索等因應措施；邱姓副站長說，對於旅客被嚇到，感到抱歉。拿槍是一種比較爭議行為，那時候用躲躲藏藏方式不是做壞事，是怕旅客會嚇到，他是趁中午較沒旅客時來巡視，對於旅客被嚇到，感到抱歉。