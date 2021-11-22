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帛琉旅遊泡泡吹破本月無航班 王國材：與業者溝通如何行銷

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
台帛旅遊泡泡變調，帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）日前痛批華航玩弄帛琉市場。圖為外交部長吳釗燮(左)和帛琉總統惠恕仁(右)在洛克群島自拍。圖／取自外交部推特
台帛旅遊泡泡變調，帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）日前痛批華航玩弄帛琉市場。圖為外交部長吳釗燮(左)和帛琉總統惠恕仁(右)在洛克群島自拍。圖／取自外交部推特

帛琉旅遊泡泡退燒，本月沒有台灣帛琉航班，讓帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）痛批華航玩弄帛琉市場；交通部長王國材表示，會請觀光局與業者討論要如何行銷帛琉旅遊。

立法院交通委員會今審查交通部主管交通作業基金、國道公路建設管理基金分預算，以及觀光發展基金分預算；立委關心台帛旅遊泡泡後繼無力，政府應該重視。

由於11月份完全沒有帛琉台灣航班，惠恕仁日前在記者會上認為，華航沒有認真對待帛琉的旅遊市場，這樣的態度正在毒害帛琉市場，要求讓別的航空公司飛這航線。

立委邱臣遠表示，外交部應該要與旅遊業者溝通，健全的旅遊市場每周至少要有一航班，面對境內乾淨的友邦，我國對於乾淨的友邦防疫仍嚴謹，當初談帛琉旅遊泡泡，維護我國外交形象，交通部也應該跟相關業者溝通規畫，推動套裝行程，避免友邦元首表達不滿，這是不好的現象，當初國人有疫苗需求，現在我國疫苗充足了，要與業者以及當地旅遊業者合作。

王國材表示，八、九月份華航每周有兩班，載客率有七成，因為當時配合疫苗政策，到帛琉施打的人比較多，但最近每周僅剩下一班(11月沒有航班)，現在交通部內部有討論，觀光局針對經營帛琉旅遊的旅行社，如雄獅、東南等旅行社進行討論，看要如何行銷；此外，外交部也會針對航班進行安排，兼顧華航本身權益，也不要載太少旅客，也會努力維持航班，規畫當地深度旅遊。

立委趙正宇表示，當初班班客滿，現在國內疫苗充足後，沒人去了怎麼辦？連帛琉總統都說話了，台帛航線很重要，認為政府應該重視。

交通部觀光局長張錫聰表示，帛琉乾淨、安全，國人喜歡去從事水上活動，會協助宣傳，輔導旅行業者，也規畫與以往不一樣的行程招攬遊客。

根據交通部觀光局提供資訊，台帛旅遊泡泡出團8月份團體旅客353人、自由行旅客317人；非泡泡散客27人，共697人；9月份團體旅客394人、自由行旅客498人；非泡泡散客73人，共965人；10月份團體旅客170人、自由行旅客154人；非泡泡散客61人，共385人；到11月份，11月3日航班去程不載客，11月20前航班均取消。

帛琉

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