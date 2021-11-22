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開卡丁車被追撞後頭暈想吐 26歲男出現揮鞭症候群

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
澄清醫院中港院區復健部主任蕭安芳。澄清醫院中港院區提供
澄清醫院中港院區復健部主任蕭安芳。澄清醫院中港院區提供

一位26歲男性參與卡丁車競速被後車追撞，出現頭暈想吐症狀。澄清醫院中港院區復健部主任蕭安芳表示，患者經追撞的瞬間，頭部急速向後又立即回彈，如抽鞭似的甩動，造成頸椎的傷害，是所謂的「揮鞭症候群」經增生療法，所幸已恢復正常。

蕭安芳說，這位喜愛卡丁車競速的年輕人，在參賽時雖然繫上安全帶和戴上安全帽，但在一個轉彎處被後面緊跟的卡丁車追撞了一下，整個車子偏離賽道又撞上旁邊的輪胎牆，由於身體沒有外傷而返家，竟陸續出現脖子僵緊、轉動困難、頭暈、想吐的情形，而立即求醫。

她說，在急診時排除腦震盪的可能後，再經頸椎X光檢查，發現該患者的頸椎由正常的C形曲線，變成挺直的狀態，是典型的「揮鞭症候群」，即因巨大外力造成頸椎附近的肌腱、韌帶、肌肉及神經血管等軟組織拉傷。因症狀影響到病患日常生活，建議施做自體血小板增生療法（PRP）合併物理治療，以快速修復頸椎軟組織並恢復頸椎的穩定性。

她說，增生療法在台灣的發展越來越蓬勃，是一種刺激身體軟組織包括肌肉、肌腱、韌帶及關節軟骨重新修復的療法。增生療法的注射溶液分為高濃度葡萄糖水和自體血小板兩種，高濃度葡萄糖水的增生療法通常需每月施打一次，連續6個月才算完整療程；而自體血小板的增生療法大多只要施打一次即可。尤其對急性「揮鞭症候群」的患者，自體血小板增生療法是較佳的選擇。

該年輕的揮鞭症候群患者，經施做自體血小板增生療法後一周回診，其頸椎的相關症狀幾乎好了一半，其後搭配物理治療，多管齊下，一個月後再回診已完全恢復正常，又重返卡丁車賽道，享受熱愛的極速運動。

蕭安芳說，復健部門診中最常見的揮鞭症候群患者，是開車在路上冷不防地被後車追撞，通常車損不是很嚴重，但卻被撞出頸椎的傷害，這樣的傷有時不會立即出現症狀，大部分會在受傷24至48小時內發生頭暈、耳鳴、頸部疼痛、噁心嘔吐、甚至焦慮失眠等症狀，因均屬非特異性症狀，故常常被延遲診斷，或被當成心理問題治療。

患者 復健

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