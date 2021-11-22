快訊

好市多黑五開跑 85吋電視便宜4萬、鍋具及禦寒用品都下殺

台灣高房價問題遲遲未解 看歐洲怎樣實現居住正義

聽新聞
test
0:00 / 0:00

婦人長期氣喘咳嗽、胸悶 醫查出竟是炸雞塊裹麵粉引起

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
長安醫院胸腔內科醫師許人文指出，病人在指導下已了解自我的疾病與工作環境的關係，因此在工作時會全程戴上密閉型口罩，做最妥善的肺部保護，目前症狀已持續改善中，不再反覆的氣喘發作。圖／長安醫院提供
長安醫院胸腔內科醫師許人文指出，病人在指導下已了解自我的疾病與工作環境的關係，因此在工作時會全程戴上密閉型口罩，做最妥善的肺部保護，目前症狀已持續改善中，不再反覆的氣喘發作。圖／長安醫院提供

一位67歲的婦女有長期氣喘合併慢性咳嗽、胸悶多年，醫師透過電腦斷層檢查和詳細問診，研判病患罹患過敏性肺泡炎，並查出害她反覆發作氣喘的元兇就是她工作上必須接觸的麵粉；所幸好及時發現，也教導病人工作中應戴上口罩，才使她避免再吸入麵粉，造成俗稱菜瓜布肺的肺纖維化。

長安醫院胸腔內科醫師許人文指出，病患胸部X光只看到些微浸潤與腫脹，但是經過電腦斷層檢查，很清楚看到兩側肺野有典型的拼布狀塊狀變化，這些高低密度一塊塊的變化，代表兩側的小支氣管都受到外來粉塵的刺激，造成了過敏免疫反應，導致肺部持續發炎；嚴重的話甚至會造成肺纖維化，死亡風險比癌症還高。

他說，婦人反覆發作的氣喘跟工作有很大的關聯性，但要在臨床上發現這種疾病其實並不容易。

許人文說，原來這名婦人的職業是在工廠裡幫忙炸雞塊，並在雞塊要下鍋前先為雞塊裹上一層厚厚的麵粉，卻因麵粉粉塵不斷地被吸進兩側的支氣管和肺部，造成了過敏性的肺泡炎，也就是所謂的過敏性肺炎。

他說，病人在指導下已了解自我的疾病與工作環境的關係，因此在工作時會全程戴上密閉型口罩，做最妥善的肺部保護，目前症狀已持續改善中，不再反覆的氣喘發作。

許人文提醒，民眾如有超過持續8周以上的乾咳、久喘等症狀，建議前往胸腔內科進行檢查，避免延誤病情。

一位67歲的婦女有長期氣喘合併慢性咳嗽、胸悶多年，醫師透過電腦斷層檢查和詳細問診，研判病患罹患過敏性肺泡炎，並查出害她反覆發作氣喘的元兇就是她工作上必須接觸的麵粉。圖／長安醫院提供
一位67歲的婦女有長期氣喘合併慢性咳嗽、胸悶多年，醫師透過電腦斷層檢查和詳細問診，研判病患罹患過敏性肺泡炎，並查出害她反覆發作氣喘的元兇就是她工作上必須接觸的麵粉。圖／長安醫院提供

氣喘 口罩

延伸閱讀

竹山聖、團紀彥：「台灣建築重人文 緩慢卻踏實」

體弱氣喘不敢運動到一周一登頂 超辣媽媽帶高中女兒生被誤認姐妹

天冷氣喘易發作 醫師提醒用對藥物才能治本

「RM」爆突發狀況！女星錄影中途氣喘發作

相關新聞

濃霧兼強風特報！吳德榮：越晚越濕冷一路下探11度

中央氣象局表示，今日鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，北部及東北部天氣明顯轉涼；台灣北部、東半部地區、中部山區及金...

隱居花蓮壽豐的野奢露營 大人氣的自然派慢旅

喜歡苗栗三灣的逗點露營區嗎？現在逗點又有新據點。「逗點花蓮壽豐渡假莊園」於11月新開園，源自逗點新創集團精心打造，結合NewLuxCamping莊園級渡假露營體驗

冷戰時期起 現代主義所擴延的藝術與生活流變

疫情解封後的臺北市立美術館在今年秋天呈現兩個相當具有環節連貫的美術史展。【走向世界：臺灣新文化運動中的美術翻轉力】書寫的是1920-40年代臺灣美術家可望迎接時代變化的旺盛企圖。

節氣小雪來了！食補最推「8大食物」命理師曝禁忌：別吃太多肉

何謂小雪，小雪是以太陽過黃經240度為主、在這個時候氣候嚴寒、在一些山區開始逐步降雪，因此被稱為『小雪』。在以前中國大黃河流域一代、這時已經開始降雪、但只是初下雪而已，降雪量不大故稱為『小雪』。

開卡丁車被追撞後頭暈想吐 26歲男出現揮鞭症候群

一位26歲男性參與卡丁車競速被後車追撞，出現頭暈想吐症狀。澄清醫院中港院區復健部主任蕭安芳表示，患者經追撞的瞬間，頭部急...

婦人長期氣喘咳嗽、胸悶 醫查出竟是炸雞塊裹麵粉引起

一位67歲的婦女有長期氣喘合併慢性咳嗽、胸悶多年，醫師透過電腦斷層檢查和詳細問診，研判病患罹患過敏性肺泡炎，並查出害她反...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。