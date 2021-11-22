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國旅回溫旅宿餐飲醞釀漲價 觀光局長喊話：共體時艱
國旅回溫，但飯店旅宿業漲聲響起，尤其是餐廳餐飲部分，各五星級飯店都傳出漲價；交通部觀光局長張錫聰今喊話，「大家共體時艱」，盡量在過年前不要不合理漲價。
立法院交通委員會今審查交通部主管交通作業基金、國道公路建設管理基金預算，以及觀光發展基金預算。
張錫聰表示，最近原物料、人力成本升高，各行各業都有漲價趨勢；觀光旅遊部分，特別是餐飲部分，也傳出漲價；日前找國際觀光旅館、餐飲販售業者座談，最主要目的，是提醒不能違規，所謂違規，就是不能聯合漲價，會違反公平交易法。
他說，第二個提醒，是疫情趨緩，現在國旅開始活絡，很多觀光旅遊生意逐漸好起來，(業者)大家共體時艱，盡量在過年之前不要不合理漲價、過度漲價，過去，前些時候輔導業界提出優惠價格，也建立旅宿優宿專區，在網站上供民眾選購，大部分業者都能配合。
至於飯店餐飲醞釀漲價，張錫聰說，有些已經漲價，且賣了餐券，這就不需要去干擾，但還沒有漲價而打算漲價者，業者都表示願意配合政策，暫時不會再漲價。
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