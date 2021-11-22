快訊

好市多黑五開跑 85吋電視便宜4萬、鍋具及禦寒用品都下殺

台灣高房價問題遲遲未解 看歐洲怎樣實現居住正義

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國旅回溫旅宿餐飲醞釀漲價 觀光局長喊話：共體時艱

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
交通部觀光局長張錫聰。本報資料照片
交通部觀光局長張錫聰。本報資料照片

國旅回溫，但飯店旅宿業漲聲響起，尤其是餐廳餐飲部分，各五星級飯店都傳出漲價交通部觀光局長張錫聰今喊話，「大家共體時艱」，盡量在過年前不要不合理漲價。

立法院交通委員會今審查交通部主管交通作業基金、國道公路建設管理基金預算，以及觀光發展基金預算。

張錫聰表示，最近原物料、人力成本升高，各行各業都有漲價趨勢；觀光旅遊部分，特別是餐飲部分，也傳出漲價；日前找國際觀光旅館、餐飲販售業者座談，最主要目的，是提醒不能違規，所謂違規，就是不能聯合漲價，會違反公平交易法。

他說，第二個提醒，是疫情趨緩，現在國旅開始活絡，很多觀光旅遊生意逐漸好起來，(業者)大家共體時艱，盡量在過年之前不要不合理漲價、過度漲價，過去，前些時候輔導業界提出優惠價格，也建立旅宿優宿專區，在網站上供民眾選購，大部分業者都能配合。

至於飯店餐飲醞釀漲價，張錫聰說，有些已經漲價，且賣了餐券，這就不需要去干擾，但還沒有漲價而打算漲價者，業者都表示願意配合政策，暫時不會再漲價。

漲價 交通部

延伸閱讀

天氣轉涼 旅遊業者：溫泉超夯11月銷量月增4倍

2021壯圍沙丘地景藝術節今登場 推五倍券優惠搶商機

防疫旅宿查詢平台2.0今下午上線 「這段區間」訂房都查得到

防疫旅宿查詢平台優化版明上線 綠黃紅燈號警示房量

相關新聞

濃霧兼強風特報！吳德榮：越晚越濕冷一路下探11度

中央氣象局表示，今日鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，北部及東北部天氣明顯轉涼；台灣北部、東半部地區、中部山區及金...

隱居花蓮壽豐的野奢露營 大人氣的自然派慢旅

喜歡苗栗三灣的逗點露營區嗎？現在逗點又有新據點。「逗點花蓮壽豐渡假莊園」於11月新開園，源自逗點新創集團精心打造，結合NewLuxCamping莊園級渡假露營體驗

冷戰時期起 現代主義所擴延的藝術與生活流變

疫情解封後的臺北市立美術館在今年秋天呈現兩個相當具有環節連貫的美術史展。【走向世界：臺灣新文化運動中的美術翻轉力】書寫的是1920-40年代臺灣美術家可望迎接時代變化的旺盛企圖。

節氣小雪來了！食補最推「8大食物」命理師曝禁忌：別吃太多肉

何謂小雪，小雪是以太陽過黃經240度為主、在這個時候氣候嚴寒、在一些山區開始逐步降雪，因此被稱為『小雪』。在以前中國大黃河流域一代、這時已經開始降雪、但只是初下雪而已，降雪量不大故稱為『小雪』。

開卡丁車被追撞後頭暈想吐 26歲男出現揮鞭症候群

一位26歲男性參與卡丁車競速被後車追撞，出現頭暈想吐症狀。澄清醫院中港院區復健部主任蕭安芳表示，患者經追撞的瞬間，頭部急...

婦人長期氣喘咳嗽、胸悶 醫查出竟是炸雞塊裹麵粉引起

一位67歲的婦女有長期氣喘合併慢性咳嗽、胸悶多年，醫師透過電腦斷層檢查和詳細問診，研判病患罹患過敏性肺泡炎，並查出害她反...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。