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高雄跨年主持陣容曝光 吳姍儒Sandy搭檔浩角翔起

聯合報 / 記者王慧瑛林巧璉／高雄即時報導
2022高雄跨年晚會公布主持人陣容，喜感十足「浩角翔起」搭檔金鐘綜藝主持人Sandy吳姍儒，將激盪出精采火花。圖／高雄市政府提供
2022高雄跨年晚會公布主持人陣容，喜感十足「浩角翔起」搭檔金鐘綜藝主持人Sandy吳姍儒，將激盪出精采火花。圖／高雄市政府提供

2022高雄跨年晚會正強力宣傳，外界矚目的主持陣容曝光，數度敲響金鐘的搞笑天團「浩角翔起」搭檔金鐘綜藝主持人Sandy吳姍儒，主辦單位說，Sandy的穩健知性配上無厘頭的浩翔，能激盪出歡樂火花，節目保證笑聲不斷。

2022高雄跨年攜手民視與華視，打造雙舞台雙製播跨年，市長陳其邁與雙製播雙舞台發想者副市長史哲，邀大家跨年連假來高雄體驗港灣跨年舞台。民視製播的「蓬萊舞台」，主打流行卡司，舞台位於駁二蓬萊商港區，坐擁高雄獨一無二的無敵海景，讓主持群也感到興奮，誓言將海洋首都特有的山、河、海、港絕美景致，放送到全世界。

蓬萊舞台主持人浩角翔起全力備戰高雄跨年晚會，爆料主持群在對腳本時的小趣事。浩角翔起對腳本中間突然喊停，直呼要「搞清楚狀況！」原來，今年高雄跨年晚會主持陣容除了「鑲金度稱霸全台」，更號稱粉絲囊括「老中青三代」，讓搞笑的浩翔當場問「到底誰是負責哪一個世代？」爆笑質問讓人笑翻！吳姍儒立刻回應，是主持人超高人氣稱霸陸海空，在跨年夜把所有年齡層粉絲全數收服。

跨年主持經驗值超高、號稱「高雄通」的浩翔說，一年一度的高雄跨年像是「季節限定」般珍貴，每次到高雄都能發現城市風景不斷升級，有許多新鮮景點可看可玩，已規畫好帶著全家大小一起到高雄。

浩子透露，在一望無際的高雄港看海是他的紓壓祕方，對於高雄跨年善用先天優勢的地理環境，將舞台架設在視野遼闊的高雄港邊，讓曾環遊全世界的他大讚「誰能跟高雄比？」港都美景絕對不輸國外。曾在高雄求學的阿翔也驕傲自己是半個高雄人，大街小巷比誰都還要熟，他也規畫好3天2夜的旅行，將帶家人參與高雄跨年盛事。

喜事將近的吳姍儒說，首次主持高雄跨年晚會，光想像在港邊的開闊景象和屆時的熱情觀眾，整個人心情也high起來，目前還沒規畫未婚夫同行，但在蓬萊商港區臨近大海主持感覺相當新鮮，更是一件很浪漫的事情。跨足主持的職棒啦啦隊長籃籃興奮地說，期待和師兄浩翔、Sandy在高雄陪大家一起跨年。

今年年底高雄跨年活動定位為「2022台灣燈會在高雄」的會前會，打造全台唯一4金雙舞台，隔海「異地共演」，話題性十足。

2022高雄跨年晚會公布主持人陣容，喜感十足「浩角翔起」搭檔金鐘綜藝主持人Sandy吳姍儒，將激盪出精采火花。圖／高雄市政府提供
2022高雄跨年晚會公布主持人陣容，喜感十足「浩角翔起」搭檔金鐘綜藝主持人Sandy吳姍儒，將激盪出精采火花。圖／高雄市政府提供
跨足主持的職棒啦啦隊長籃籃興奮地說，期待和師兄浩翔、Sandy在高雄陪大家一起跨年。圖／高雄市政府提供
跨足主持的職棒啦啦隊長籃籃興奮地說，期待和師兄浩翔、Sandy在高雄陪大家一起跨年。圖／高雄市政府提供

跨年晚會 高雄港 民視

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