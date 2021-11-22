蝦皮店到店來襲！免運費吃到飽超吸睛　10大網友熱議話題一次看

你家樓下也有蝦皮店到店嗎？

2021年新冠肺炎疫情加劇，店面出現退租潮，蝦皮購物卻反其道而行，和物流平台業者合作，在今年8月首創「蝦皮店到店」服務，想分食超商取貨的龐大商機，短短三個月就開設近150家北部據點，未來目標將觸角延伸至全台灣，從顧客下單到收取貨物一條龍服務，店內除販售飲料、零食等商品，追加線下銷售，同時強打「免運費吃到飽」優惠，希望能藉此讓消費者回流、超越四大超商。

今天就和《DailyView網路溫度計》用《KEYPO大數據引擎》一起來看網友熱議的「蝦皮店到店」10大熱門話題，讓你快速了解新的取貨管道吧！

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No.10 取貨效率比超商好

取貨不用等前面顧客代收繳費！相比一般超商店員需要進行繳費、影印等代收業務，蝦皮店到店員工主要服務項目仍以寄取件為主，不僅可以專責為消費者快速寄件、取貨，也能協助消化購物節時的龐大貨物量，創造顧客與蝦皮雙贏局面，大幅提升消費者取貨效率。

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No.9 營業時間非24小時

領貨小心撲空！蝦皮店到店雖提供快速寄貨、取貨管道，但是並不像超商提供24小時服務，目前營業時間從早上10時30分到晚上22時止，若有寄貨、取貨需求的的民眾，建議可事先搜尋附近蝦皮店到店的位置，在指定時間內前往領取，避免白跑一趟。

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No.8 超商是競爭對手

在蝦皮店到店尚未成立以前，四大超商獨佔店到店取貨管道，雖然蝦皮店到店有望將人流從超商帶走，影響超商取貨時「順手消費」的收入，但目前因四大超商密集分佈全台，對於蝦皮店到店初步來說仍是強大的競爭對手。

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No.7 取貨可享店內消費優惠

11月1日至11月30日，消費者至任一蝦皮店到店實體門市購買大杯拿鐵、大杯美式同品項且冷熱一致的商品，享第2杯5折優惠，換算2杯拿鐵僅需83元、2杯美式則為68元，週六蝦拼日購買店內飲料、零食，可享全店品項88折優惠，另外蝦皮官網也有提供門市飲品、零食折價電子票券，供消費者購買使用。



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No.6 買/賣家可多得折價券

除了吸引人的免運優惠券外，蝦皮店到店也給予消費者額外專屬優惠，對於買家而言，不僅可以拿免運優惠券，還能額外享消費折扣，促進買家選擇至蝦皮實體門市取貨意願，從賣家的角度來看，因蝦皮補貼折價券，不只增加商品買氣，也提高店家曝光率，賣家也願意增加蝦皮店到店取貨管道。



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No.5 拓點速度迅速

從8月宣布開設實體店面以來，北部地區已展店近150間實體門市，算起來平均一天至少開設一間店，未來蝦皮預估會持續尋找10坪以上、50坪以下店面，將據點擴散至全台灣。不少網友也說「是不是越來越多橘色雜貨店了」、「會不會以後變成無人商店」，討論度爆表。



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No.4 販售零食飲料及菸品

取貨順便消費，蝦皮店到店自然不會錯過。除了提供寄取貨服務外，門市內也販售多樣化的零食、飲料，櫃台具備現煮咖啡與菸品，讓消費者不需再到超商購買商品，可以在取貨的同時順手取得日常所需物資，讓蝦皮店到店有「簡配版超商」之稱，趁勢把握取貨線下商機。

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No.3 增加寄取貨管道

除了四大超商、宅配外，蝦皮店到店也讓買賣雙方有一個不同的寄取貨管道，賣家可利用門市交寄、物流交寄，透過物流運送至蝦皮店到店指定門市，增添寄取貨便利性，有網友評論「不用到超商人擠人很方便」、「對於蝦皮愛用者是福音」。

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No.2 據點目前僅限雙北、桃園

雖然蝦皮店到店擴店迅速，但是目前服務據點僅限於雙北和桃園，包括台北市28家、新北市86家、桃園市31家，合計共145家，其中台北市文山區分佈7間、新北市中和區13間、新莊區11間、桃園市中壢區12間，開設地點多集中於住宅區域，方便民眾就近到門市取貨，也讓其他地區的網友紛紛敲碗，希望自家附近也能增開店面。

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No.1 免運費刺激民眾消費

錯過雙11免運優惠也不用緊張！蝦皮店到店目前主打「0元免運」三大好康，包含不用領券即享免運優惠、沒有任何消費門檻、無論多少訂單全部免運費，活動延長至11月30日止，未來恢復運費價格為40元仍比超商運費60元便宜許多，刺激民眾消費意願。網友認為「免運方案很棒，比超商運費便宜」、「用過就回不去了，免運又比實體店面便宜」。



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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年11月17日至2021年11月16日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『蝦皮店到店』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」