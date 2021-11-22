濃霧兼強風特報！吳德榮：越晚越濕冷一路下探11度

中央氣象局表示，今日鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，北部及東北部天氣明顯轉涼；台灣北部、東半部地區、中部山區及金門、馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖為多雲到晴。

氣象局表示，今日新竹以南地區易有局部霧或低雲影響能見度；基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)及恆春半島沿海有長浪發生，明日東半部(含蘭嶼、綠島)及恆春半島沿海亦有長浪發生的機率。

由於東北風增強，氣象局發布陸上強風特報，今日台南以北、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9到10級強陣風，鄰近海域並有較大風浪。另新竹以南地區易有局部霧或低雲影響能見度，氣象局也發布濃霧特報，台南、嘉義及雲林已出現能見度不足200公尺的現象，請用路人注意。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今4：30鋒面前緣在北部近海，北部沿海降水回波即將移入，東部海面上也有回波；北海岸開始降雨；冷空氣前緣今晨剛觸及北台灣，今日低溫將出現在夜間。

吳德榮表示，鋒面通過，北、東轉有雨，強冷空氣南下，氣溫遽降、愈晚愈濕冷，要注意添加衣物，今晚至明(23日)晨，氣溫已降至最低點。明晚起漸轉乾冷，持續至週四(25日)清晨。今日各地區氣溫北部21降至12度，中部14至27度，南部16至29度，14至27度。

氣象局表示，明(23日)東北季風或大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣較冷，其他地區早晚亦冷；北部、東半部地區、中部山區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

吳德榮說，今晚至明晨，北台灣平地最低氣溫約可降至12度；週三、四清晨，竹、苗平地因另有強「輻射冷卻」加成，最低氣溫仍可降至11、12度。至於台北氣象局的最低氣溫將出現在今晚至明晨，大約可降至14或15度，故是否會符合「大陸冷氣團」定義、成為第2波需再觀察。

他表示，週四冷空氣漸減弱，氣溫漸回升，東半部有局部雨，南方有水氣移入，南部亦有局部短暫雨。週五(26日)至下週(28)日另一股東北季風南下，氣溫略降，北海岸、大台北東側及東半部有局部雨，西半部晴時多雲。