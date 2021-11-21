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周一冷空氣南下 周三東北風減弱

攝影中心 / 記者侯永全／即時報導
明天氣溫驟降，民眾把握變天前的好天氣，在河濱公園翠綠草地上相互追逐嬉戲。記者侯永全／攝影
明天氣溫驟降，民眾把握變天前的好天氣，在河濱公園翠綠草地上相互追逐嬉戲。記者侯永全／攝影

今日東北風減弱，全台氣溫舒適宜人，周一清晨將有一波冷空氣影響北台灣，且可能達冷氣團等級，低溫將驟降至十五度左右，沿海、空曠等地區可能只有十三度左右。

周一白天受鋒面及東北季風影響，中部以北將有較大雨勢，尤其北海岸及東北角雨勢明顯，低溫將下探至約十五度，北台灣因陰雨天氣，風勢較大，體感溫度會明顯偏低。因這波冷空氣威力較強，有機會達冷氣團等級，南部午後氣溫也將逐漸下降，夜晚低溫可能降至十七度左右。周二下半天到周三清晨雲量減少，降雨機率降低，但因輻射冷卻作用明顯，北部空曠地區低溫有機會下探十三度左右，預計最低溫，將會出現在二十三日清晨。

周三、周四冷空氣減弱，各地氣溫回升，不過台灣上空雲量增多，中南部及東半部局部地區有降雨機會。

秋高氣爽的周日，許多民眾站在新店溪畔欣賞夕陽美景。記者侯永全／攝影
秋高氣爽的周日，許多民眾站在新店溪畔欣賞夕陽美景。記者侯永全／攝影
北台灣氣溫舒適宜人，不少民眾到河濱公園騎乘單車或散步，享受秋高氣爽的好天氣。記者侯永全／攝影
北台灣氣溫舒適宜人，不少民眾到河濱公園騎乘單車或散步，享受秋高氣爽的好天氣。記者侯永全／攝影
今日東北風減弱，舒適宜人的周日午後，許多民眾到河濱公園騎乘單車或踏青。記者侯永全／攝影
今日東北風減弱，舒適宜人的周日午後，許多民眾到河濱公園騎乘單車或踏青。記者侯永全／攝影

低溫 冷氣團

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