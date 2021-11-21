聽新聞
test
0:00 / 0:00
周一冷空氣南下 周三東北風減弱
今日東北風減弱，全台氣溫舒適宜人，周一清晨將有一波冷空氣影響北台灣，且可能達冷氣團等級，低溫將驟降至十五度左右，沿海、空曠等地區可能只有十三度左右。
周一白天受鋒面及東北季風影響，中部以北將有較大雨勢，尤其北海岸及東北角雨勢明顯，低溫將下探至約十五度，北台灣因陰雨天氣，風勢較大，體感溫度會明顯偏低。因這波冷空氣威力較強，有機會達冷氣團等級，南部午後氣溫也將逐漸下降，夜晚低溫可能降至十七度左右。周二下半天到周三清晨雲量減少，降雨機率降低，但因輻射冷卻作用明顯，北部空曠地區低溫有機會下探十三度左右，預計最低溫，將會出現在二十三日清晨。
周三、周四冷空氣減弱，各地氣溫回升，不過台灣上空雲量增多，中南部及東半部局部地區有降雨機會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言