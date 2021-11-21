成人過動症共病多 藥物、認知行為治療並進

新世代興起的「網路成癮」與因社會事件頻傳而受討論的「行為偏差」，跟成人注意力不足過動症（以下簡稱「成人過動症」）頗有關係！網路快速而及時的反饋，正好符合過動症患者好動的狀態，容易形成依戀的關係。臺安醫院心身醫學科暨精神科主任許正典認為，能夠對症下藥，並從藥物與認知行為治療兩方面下手，才能得到較好的療效。

與網路成癮相關

高雄仁愛之家附設慈惠醫院兒童心智科主任成毓賢表示，網路成癮和成人過動症的注意力失調有互為因果的關係，注意力問題會加重網路成癮，而網路成癮也會讓注意力問題更為嚴重。

他也談到為何網路成癮與成人過動症同時出現，他說道，因為病症影響患者在現實生活中不斷受挫，但在網路世界中卻能夠一再重來，於是患者可在網路世界得到慰藉。而且因網路上快速的反饋、及時的獎勵與多視窗同時展開，都相當符合成人過動症患者快速變遷的心境，所以網路成癮通常與成人過動症有著相當高的相關性。

演變為行為偏差

桃園療養院兒童青少年精神科主治醫生許元彰表示，過動症的三個核心症狀，包括無法專心、好動與情緒衝動，而這些病癥將影響患者在人際、社交互動，連動影響他們的社經地位。研究成果也指出，成人過動症患者有較高的風險出現偏差行為，導致他們比其他有高出4到10倍的機率深陷牢獄之災。他也指出幾項與成人過動症有關聯的偏差行為，如濫用違禁藥物、以暴力處理事物等。

過去成人過動症較專注於衛教或認知行為治療，但近期研究顯示，藥物治療不但有療效，還能提升認知行為治療的效能，所以目前合併藥物和認知行為治療，成為醫界治療成人過動症的共識。

藥物、行為雙管齊下

然而「網路成癮」、「行為偏差」兩者，其實都指向治療成人過動症的一大難題：與其他症狀的「共病」狀況多。許正典認為，對症下藥才是關鍵，如嚴重的精神疾病與成人過動症同時出現，呼籲優先處理精神疾病，等待狀況緩和後，再加以針對過動症進行治療。

成毓賢補充，在治療過程中，也需要按照個體的進行考量，如有些病患在服藥後，若沒有立即性的改善，就會拒絕繼續服藥。此外，像是病患如果將在近日有重大挑戰或人生變故，也會影響醫生開設劑量的積極度。

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