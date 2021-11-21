一張圖看天氣！三階段變天低溫13度 「恐為入冬最有感」

中央氣象局預報，下周天氣將有三段變化，周一、周二明顯變冷、氣溫溜滑梯、先濕後乾；至周三、周四才緩慢、小幅回溫，但周五預計又有一波涼空氣南下台灣，提醒周一晚上造訪的冷空氣強度，推估接近或達到大陸冷氣團等級，最冷時間在周一晚上至周二，北台灣最低溫13度，南台灣也僅16度。

氣象局表示，這波冷空氣強度，將接近或達到大陸冷氣團等級，可能是今年入秋近冬最有感的冬意，空曠處及深夜時分將使體感更冷，民眾切勿因今日白天溫暖輕忽下周轉冷。

氣象局說，周一鋒面過境，先濕後乾，北、東北部明顯轉涼，其他各地溫度亦降，北、東半部、中部山區，局部短暫雨，其他地區多雲到晴；周二起水氣減少、各地逐漸轉乾。

周三、四冷空氣稍減，白天氣溫小幅回升，北台灣感受涼冷，其他地區早晚涼，日夜溫差大。北部、東半部局部短暫雨、25日中南山區亦有局部雨，其他地區多雲到晴。