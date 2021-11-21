成人過動症難發現 五方式自我檢測

注意力難集中、常遲到與拖延、容易有衝動行為與排斥需要專心的工作等，有以上症狀，可能罹患了成人過動症！但因為社會對成人過動症了解不足，與其他精神疾病常有「共病」狀況，導致大部分的過動症病患被忽略，身受學習、工作不穩定的困擾。

長大過動症難診斷

罹患注意力不足過動症（以下簡稱「過動症」）的孩童長大後，約60%會形成「成人過動症」，但因為社會對成人過動的瞭解有限，且因為81%的ADHD「共病」至少一種其他精神疾病，導致病患僅僅被診斷為憂鬱症、躁鬱症等疾病。

馬偕兒童醫院兒童青少年心智科主治醫生臧汝芬強調，幼童ADHD症狀與成人ADHD的症狀有很大的不同，原本幼童ADHD的常見症狀，如好動、肢體協調性差等，在歷經社會化的過程中，到了成人反而成為注意力難以集中、決策困難與容易出錯等症狀，以兒童過動症的標準就無法診斷出成人ADHD。

另外，包括媒體高度對精神疾病的關注，使成年人傾向自我診斷，而非求助醫生；而且，目前台灣缺乏初級健保提供者指南，也缺乏客觀可驗證的測驗流程，都使得診斷過程難上加難。

後續問題大

臺安醫院心身醫學科暨精神科主任許正典表示，成人ADHD患者容易出現「選擇性的注意力」，過度專注於某件事情，反而做不到自己本分應該完成的事情，例如身為丈夫或妻子卻沉迷於網路遊戲，而無法為家庭盡一份心力。

而記者會直播現場出現連線問題，出現「Connecting」的字樣。許正典幽默的說，突然斷片也是成人ADHD的症狀之一，為嚴肅專業的會議增添一分娛樂的氣息。他補充，成人過動症確實才會出現注意力中斷的症狀，出現「我跟他講大海，他跟你講漱口杯」的狀況。

此外，成人過動症可能造成學習障礙、工作不穩定，甚至是導致酗酒、網路成癮，或者自殺等問題。臧汝芬引用數據說，未經治療的成人過動症離婚、高中休學與犯罪的機率，都比其他人高兩倍以上。

過動症自我檢測

懷疑自己是否有成人過動症的民眾可以問自己下列五個問題：一、是否明顯有注意力不集中或衝動的狀況。二、在學校或工作環境中，是否有因為上述症狀引起的功能障礙。三、是否從小就有觀察到類似的症狀。四、檢視症狀是否歸因於外部因素或其他醫學的診斷。五、是否有任何額外的精神疾病需要考慮。臧汝芬補充，並可透過合併藥物與認知行為治療來進行治療。

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