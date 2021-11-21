高雄老饕議員搶推「心中那一鍋」 黃捷點名陳其邁接力

台灣人超愛吃火鍋，一年四季都是大啖鍋物好時機，在高雄仁武區大灣國中旁，出現短短250公尺有10家火鍋店盛況，堪稱全台最密集火鍋一條街。高雄市觀光局正為鍋粉企畫「2021大港吃鍋」活動，店家如火如荼報名中，許多議員也是「火鍋控」，為活動代言推薦，也搶推「心中那一鍋」，和老饕們交流情報。

天氣轉冷，吃鍋是一大享受，「你最愛哪一家火鍋店？」成為熱門話題，包含市議員黃香菽、蔡武宏、黃文益、鄭孟洳、黃捷等人紛紛群起響應吃鍋，分享吃鍋心得及獨到吃法，也推薦他們心中的美味店家，黃捷還點名要市長陳其邁接棒推薦。觀光局透露，後續還有陳玫娟、江瑞鴻、林智鴻、陳致中等議員，都將化身為美食特派員，分享他們心中的吃鍋首選。

黃香菽說，高雄天氣熱，不管夏天還是冬天，高雄市就是愛吃鍋，她常造訪「億品鍋」，多達10幾種火鍋湯頭可隨時換口味，她吃鍋偏好先吃青菜再涮肉，讓肉更鮮甜，她分享近期瘦12公斤撇步，很重要一環就是節制飲食，少吃加工類食品，並節制食用沾醬、少喝湯，享受美味又不會增加身體負擔。

蔡武宏說，自己不嗜辣，偏好「老四川巴蜀麻辣燙火鍋」的養生白味鍋，以雞骨、豬骨、洋蔥、等蔬菜熬製，加入紅棗、枸杞等中藥材，散發濃郁的藥膳香氣，他覺得火鍋只要放進新鮮食材就很美味，偏好海鮮與肉類。近年積極運動、瘦身有成的鄭孟洳大減超過35公斤，她說，天冷就想念薑母鴨滋味，自嘲「想吃又怕熱量高」。

黃文益推薦新興區台式文青風的知名店家「夏好夏滿」，石頭鍋現場爆香熱炒，湯頭鮮甜好喝，且海鮮及各項食材非常新鮮，並提供口感Q彈軟嫩的台灣豬肉片，相當過癮。

被封為吃鍋達人的黃捷說，平常就很愛吃鍋，口袋鍋物名單非常多，她推薦鳳山火鍋名店「李家酸白菜火鍋」，她說，酸白菜滋味清香，可當鍋底且很下飯，肉片搭上特調豆腐乳沾醬超開胃，可以一次吃上好幾碗，並興奮表示鳳山青年路已成為鍋物一條街，推薦大家來鳳山找尋心目中最好吃的那一鍋，最後則是邀請高雄市長陳其邁接力吃火鍋，「聽說邁邁市長愛吃牛肉鍋，有一套吃鍋SOP，希望市長可以向市民分享私房吃鍋心得！」